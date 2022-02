Putins atomtrussel presser Ukraina til forhandlinger

Natt til søndag ble Kharkiv forsøkt inntatt. Dansk militæranalytiker vurderer at Putin forsøker å splitte et Ukraina som nå har meldt seg klar til å forhandle ved grensa til Hviterussland.

Vladimir Putin er Russlands president.

Russlands president Vladimir Putin setter nå militære styrker med adgang til atomvåpen på høyt beredskap.



– Jeg har beordret forsvarsministeren og den russiske forsvarssjefen til å sette avskrekkelsesstyrkene i den russiske hæren i et særlig beredskap, var meldingen fra Putin i en tale søndag, ifølge nyhetsbyrået AFP.



Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, fordømmer Putins utmelding, og beskriver det som «farlig retorikk» og «uansvarlig oppførsel».



– Vi står nå overfor en ny normal for vår sikkerhet, sier Stoltenberg til CNN.



USAs FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, kaller samtidig Putins ordre for «fullstendig uakseptabel».



– Det betyr at president Putin fortsetter med å eskalere denne krigen, sier hun til det amerikanske mediet CBS.



Mikkel Vedby Rasmussen, sikkerhetspolitisk ekspert og professor ved Københavns Universitet, mener at uttalelsen fra Putin viser minst to ting:



– For det første går krigen i Ukraina ikke så godt som Russland hadde ventet. Det betyr at Putin har behov for å vise sin befolkning at Russland er sterkt og klar til å gjøre mer. For det andre, og kanskje viktigere, bruker Putin atomtrusselen til å presse Vesten til å presse Ukraina og president Zelenskyj til forhandlinger med Russland.



Noenlunde samtidig med Putins uttalelse meldte Ukraina at representanter fra Russland og Ukraina skal møtes ved grensa mellom Ukraina og Hviterussland for å forhandle om en mulig fredsavtale.

Forsøker å dele Ukraina i to

På bakken har den ukrainske hæren tilsynelatende slått de russiske styrkene tilbake. Det skjer etter at russerne tidlig søndag morgen brøt gjennom Kharkivs forsvarslinjer og trengte inn i sentrale deler av byen, melder Oleg Sinegubov, guvernør i Kharkiv.

«Kharkiv er fullstendig under vår kontroll», skriver Sinegubov på meldingstjenesten Telegram.



Kharkiv, som ligger i det nordøstlige Ukraina, omtrent fire mil fra den russiske grensa, er landets nest største by med sine omtrent 1,5 millioner innbyggere.



Flere internasjonale nyhetsbyråer har natt til søndag meldt om harde kamper i Kharkivs gater mellom den ukrainske hæren og russiske styrker som særlig trengte inn i byen fra nord.



Etterretning antyder at det fortsatt er Kyiv og president Zelenskyj som er Russlands primære mål. Det er Kristian Lindhardt, major i det danske forsvaret og militæranalytiker ved det danske Forsvarsakademiet enig i. Og ifølge ham tyder de russiske angrepene i øst – som det i Kharkiv – på at Russland forsøker å splitte Ukrainas hær, slik at de skal ha enklere for å ta Kyiv.



– Russland vil gjerne at ukrainerne beholder så mange soldater i øst som mulig. Det gjør man ved å presse lett på fra Donbass i øst, fra Mariupol og Krim i sør og samtidig mot Kiev, hovedsakelig fra nord. Det tvinger ukrainerne til å beholde en stor del av hovedstyrken av sine enheter i øst, forklarer Lindhardt og fortsetter:



– Ved så å skjære ned fra Hviterussland til Kyiv og videre ned til Krim, kan russerne dele Ukraina i to, og da har man avskåret den ukrainske hovedstyrken i øst.



Den ukrainske hæren har store deler av sine styrker i øst, fordi de russiske angrepene først kom fra de østlige Donbass-regionene, Luhansk og Donetsk.



Ifølge den danske majoren ville det fra russisk side være logisk å dele Ukraina i to langs elva Dnepro, som går fra nord til sør omtrent midt i landet, og som også deler Kyiv i en østlig og en vestlig del.



Broene over elva vil derfor kunne få en enorm militærstrategisk betydning – både for russerne og for ukrainerne.



– Om Ukraina kjemper en ren motstandskamp, så bør man jo sprenge broene for å gjøre det vanskeligere for russiske styrker å nå byen. Det vil selvfølgelig også bety at ukrainerne heller ikke kan bevege seg, men de vil i det tilfellet likevel være i en forsvarskamp, forklarer Lindhardt.



– Men om de ukrainske soldatene skulle få behov for å trekke seg tilbake fra øst for å samle styrkene sine og unngå at landet blir splittet i to, og man har sprengt broene, så har man jo faktisk hindret seg selv. Så rent militært er det å sprenge slike broer en kjempestor og vanskelig beslutning, sier Kristian Lindhardt.



Natt til søndag sprengte de russiske styrkene også en gassrørledning like utenfor Kharkiv, som et ledd i angrepet på byen.



Natt til søndag var det flere meldinger om flyalarmer i de store byene i Ukraina, inkludert i hovedstaden Kyiv. Bilder viser mennesker som har tilbragt natten i parkeringskjellere og undergrunnsstasjoner.

Tesla-gründer sørger for nettilgang

I byen Vasylkiv, fire mil sør for Kyiv, brøt det ut en brann i et oljedepot etter at byen ble utsatt for russiske missilangrep, ifølge byens ordfører, Natalia Balasynovitsj.



– Fienden ønsker å ødelegge alt, men han vil ikke klare det. Hold ut, sa ordføreren til avisa The Kyiv Independent.



Samtidig har myndighetene i Kyiv ifølge avisa oppfordret innbyggerne til å lukke samtlige vinduer, da vinden kan føre giftig røyk fra brannen mot den ukrainske hovedstaden.



Lørdag kveld meldte den russiske hæren at man ville utvide og intensivere sin offensiv i Ukraina «fra alle retninger». Men ifølge det britiske forsvarsdepartementet, som samler daglige etterretningsoppdateringer fra Ukraina, har de russiske styrkene ikke klart å gjennomføre de fremrykningene de hadde planlagt. Det skyldes til dels den sterke ukrainske motstanden og dels logistiske utfordringer.



Samtidig har Russlands regjering angivelig begrenset adgangen til flere sosiale medier, i et forsøk på å holde detaljer fra situasjonen i Ukraina skjult for den russiske befolkningen.



Internettforbindelsen i Ukraina har vært ustabil på grunn av de russiske angrepene, og det gjør det tidvis vanskelig for sivile ukrainere å dele dokumentasjon av bombardementene. For å sikre en mer stabil nettilgang har Tesla- og SpaceX-gründer Elon Musk aktivert sine såkalte Starlink-satelitter, som kan gi ukrainerne internett via satellittforbindelse.