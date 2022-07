Advokater mener Abe-draps­mannen var offer for om­stridt sekt i Japan

Mannen som er siktet for drapet på Japans tidligere statsminister Shinzo Abe, er et av mange ofre for Den forente familie, ifølge en advokatgruppe i Japan.

Tetsuya Yamagami er mistenkt for å ha skutt og drept Japans tidligere statsminister Shinzo Abe 8. juli i år

Det nyreligiøse kirkesamfunnet ble stiftet av Moon Sun-myung i 1954 og er også kjent som Enhetskirken og Moon-sekten.

Kirkesamfunnet har fått mye oppmerksomhet i Japan etter at den mistenkte gjerningspersonen i drapet på Abe, Tetsuya Yamagami (41), fortalte politiet at motivet bak skytingen var Abes antatte koblinger til kirken.

– Det han gjorde var galt, men Yamagami led på grunn av kirken, sier Hiroshi Yamaguchi, en advokat som leder National Network of Lawyers Against Spiritual Sales.

Advokatorganisasjonen jobber med å gi juridisk bistand til personer som har fått økonomiske problemer på grunn av kirken og andre religiøse grupper. De har rundt 300 medlemmer.

Den forente familie har i lang tid dyrket bånd til høytstående japanske politikere.

41-åringen har sagt at moren hans har gitt enorme donasjoner til kirkesamfunnet, slått familien konkurs og ødelagt livet hans.

