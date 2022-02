– Vil Putin angripe? Nei. Han er gal, men han er ikke SÅ gal!

KIEV: Ikke mange ukrainere tror at Russland vil invadere landet deres. Alle vi snakker med i Kiev, og ved en mulig frontlinje på grensen til Hviterussland legger til et men: Men du vet aldri helt med Putin. På en måte er dette historien om et men.