Ho Chi Minh-byen vil ikke lenger ha hund på menyen

– Dette er et råd, ingen ordre, så vi innfører ikke bøter, sier en talsmann for mattilsynet i Ho Chi Minh-byen, der det bor over 13 millioner mennesker.

Kjøtt fra hund og katt er ikke et uvanlig innslag på menyen i Vietnam, men er mer utbredt i hovedstaden Hanoi. Det anslås det at rundt 1.000 restauranter og butikker tilbyr slikt kjøtt.

Hanoi gikk ut med en tilsvarende oppfordring til sine innbyggere i fjor, i et forsøk på å møte kritikken fra dyrevernere og andre.

Organisasjonen Asia Canine Protection Alliance anslår at det årlig settes til livs 5 millioner hunder i Vietnam, og eksperter advarer mot at slikt kjøtt kan være helseskadelig.

Hundekjøtt kan både inneholde parasitter som er skadelige for indre organer og kjemikalier fra gift som benyttes for å ta livet av dyrene, ifølge professor Pham Khanh Phong Lan, som er tilknyttet mattilsynet i Ho Chi Minh-byen.

– Å spise hundekjøtt er ingen god vane. Folk bør slutte med det, særlig i en tid med økt internasjonal integrasjon, heter det i rådet fra byens mattilsyn.