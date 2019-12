Over 200 boliger brent ned i storbrann i Chile

Helikoptre har sluppet mange tusen liter vann over utkanten av den chilenske havnebyen Valparaíso for å slukke en brann som har ødelagt minst 200 boliger.

Beboere pøser vann over ruinene av boligene sine som ble tatt av brann i utkanten av Valparaíso. Foto: Foto: Raul Zamora / Aton Chile via AP / NTB scanpix

NTB

Myndighetene opplyser at minst 245 boliger enten er totalskadd eller delvis skadd i de to bydelene Rocuant og San Roque i utkanten av byen, og at rundt 1.000 mennesker er berørt.

Flere områder i byen er evakuert, og rundt 3.000 husstander var onsdag uten strøm. Myndighetene har opprettet to tilfluktssteder for de berørte.

Det er ikke meldt om dødsfall, men tolv brannmenn er skadd.

Tidligere opplyste innenriksminister Gonzalo Blumel at myndighetene har mistanke om at brannen var påsatt, og oppfordret folk til å melde fra om mistenkelig aktivitet.

– Vi er ikke sikre, men alt tyder på at gårsdagens brann var forsettlig og begynte i et område nokså nær hjemmene, sa kriseleder Ezio Passadore i Valparaíso.

Brannmannskapene har fått kontroll over brannen i byen, men det brenner fortsatt friskt i skogen utenfor byen.

Valparaíso er flere ganger de siste månedene blitt rammet av kraftige branner i forbindelse med en langvarig tørke.

Folk som bor i fattige bydeler i utkanten av byen, har ikke rennende vann og får forsyninger noen ganger i uka med lastebil.

