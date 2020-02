Rettssaken mot Netanyahu starter 17. mars

Rettssaken mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som er tiltalt for korrupsjon, er berammet til 17. mars.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu stilles for retten 17. mars. Her leder han et regjeringsmøte søndag. Foto: Foto: Gali Tibbon / AP / NTB scanpix

Ntb-afp-dpa

Det opplyser både justisdepartementet og domstolen i Jerusalem. Det ventes at statsministeren vil være til stede under det innledende rettsmøtet.

Korrupsjonssaken kommer dermed for retten rundt to uker etter valget i Israel.

Etter langvarig etterforskning kunngjorde den israelske riksadvokaten i november at det skulle tas ut tiltale mot Netanyahu for flere tilfeller av bestikkelser, svindel og tillitsbrudd. Den ble formelt fremmet 28. januar.

Han er den første sittende statsministeren i Israels historie som er blitt tiltalt i en straffesak. Han kan fortsette som statsminister, tross straffesaken.

Meningsmålinger tyder ikke på at tiltalen har medført noen store endringer i velgernes partipreferanser foran valget på ny nasjonalforsamling 2. mars. Valget er det tredje i Israel på under ett år, etter at de to tidligere valgene ikke har ført fram til en levedyktig regjering.

Fakta om korrupsjonstiltalen mot Netanyahu

Israels fungerende statsminister Benjamin Netanyahu er tiltalt for bestikkelser, svindel og tillitsbrudd i tre separate saker, kalt sak 1000, sak 2000 og sak 4000.

* Sak 1000: Dyre gaver til Netanyahus familie

Netanyahu og hans familie anklages for å ha mottatt gaver, deriblant luksussigarer, champagne og dyre smykker, fra den australske milliardæren James Packer og Hollywood-produsenten Arnon Milchan i bytte mot politiske og økonomiske tjenester. Gavene har en samlet verdi på over 1,8 millioner kroner.

* Sak 2000: En hemmelig avisavtale

Netanyahu anklages for å ha betalt eieren av den israelske avisen Yedioth Ahronoth for å få positiv medieomtale. Som motytelse skulle Netanyahu jobbe for å få vedtatt en lov som begrenser utbredelsen av gratisavisen Israel Hayom, som er Yedioth Ahronoths fremste konkurrent i det israelske avismarkedet.

* Sak 4000: Avtale med telegigant

Denne saken vurderes til å være den mest alvorlige av de tre tiltalene mot Netanyahu. Han anklages for ha forhandlet med Shaul Elovitch, en av hovedeierne av den israelske telegiganten Bezeq. Ifølge tiltalen var Netanyahus mål å få positiv omtale på Elovitch' nyhetsnettside Walla! i bytte mot politikk som skulle være gunstig for Bezeq.

(Kilde: AFP, Ritzau)