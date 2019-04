Solberg før dagens møte med Putin: – Håper å se Frode Berg tilbake i Norge

– Vi har ett overordnet mål, det er å ivareta Frode Bergs interesser. Det er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie. Det betyr også at vi i liten grad kommer til å kommentere dette, sier Solberg på spørsmål fra NTB.

Hun møtte tirsdag morgen norsk presse i forkant av møtet med Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg senere samme dag.

– Jeg håper å se ham tilbake i Norge, sier Solberg.

Norske myndigheter har sagt svært lite om hvorfor og hvordan Berg havnet i den situasjonen han er i.

Erkjent

Spionsaken mot nordmannen er nå inne i sluttfasen, og tirsdag er det prosedyrer i saken.

Berg har siden 5. desember 2017 sittet fengslet i Moskva. Han er tiltalt for spionasje. Dom er ventet 16. april.

Den tidligere norske grenseinspektøren har erkjent at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge.

Men Berg hadde ingen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge hans norske forsvarer Brynjulf Risnes.

Dialogmøte

Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er i St. Petersburg i forbindelse med et internasjonalt dialogmøte om Arktis-spørsmål.

– Det er i Norges interesse at vi ivaretar og har et godt samarbeid med vårt store naboland innen fiskeri, miljø, søk og redning og folk-til-folk, sier Solberg.

Hun understreker samtidig at dette ikke endrer norsk politikk på områder hvor Norge og Russland er uenige.

– Vi står sammen med våre allierte hvor vi nå har felles politikk overfor Russland om at man gjør noe med folkerettsbrudd i Ukraina, sa Solberg.

Hun nevnte også bekymring for kårene for sivilsamfunnet i Russland, INF-avtalen og Norges generelle arbeid og sterke ønske om å se mer nedrustning, ikke opprustning.

Solberg tok også selv opp det faktum at både Norge og Finland har opplevd jamming av GPS-signaler fra Russlands side.

– Vi er opptatt av å ha et samarbeid med russerne på dette, for å få dem til å forstå hvilke utfordringer det gir, sa hun og pekte på at dette også kan gå ut over andre områder hvor Norge og Russland samarbeider godt.

Menneskerettigheter

Utenriksministeren understreker for sin del at Norge vil fortsette å ta opp menneskerettsspørsmål med Russland.

– Jeg hadde i går kveld et møte med flere menneskerettsorganisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner, sier hun.

– Det vil vi gjøre både bilateralt og i rammen av menneskerettsrådet og andre sammenhenger. Vi ser med stor bekymring på innskrenking av rommet for det sivile samfunnet og den utsatte situasjonen mange grupper er i, enten det er seksuelle minoriteter eller andre grupper, fremholder Søreide.

Norske menneskerettsforkjempere har oppfordret Solberg og Søreide til å ta opp skjebnen til rettighetsgruppen Memorials leder i Tsjetsjenia, Ojub Titiev. Han fikk nylig fire år i straffekoloni etter det rettighetsgrupper mener er falske anklager.