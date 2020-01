Statsledere og overlevende til Auschwitz for å minnes frigjøringen

For nøyaktig 75 år siden frigjorde Den røde arme nazistenes konsentrasjonsleir Auschwitz. Mandag kommer statsledere og diplomater fra hele verden for å minnes.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Jernbanesporene som førte godsvogner der mennesker sto som sild i tønne inn i Auschwitz-Birkenau. Rundt en million mennesker kom ikke levende ut av leiren. Foto: Arkivfoto: Berit Keilen / NTB scanpix

NTB

Porten til den første leiren i Auschwitz med den kjente ordlyden «Arbeit macht frei» – «Arbeid gjør deg fri». Foto: Arkivfoto: Markus Schreiber / AP / NTB scanpix

Leirkomplekset i og rundt den polske byen Oswiecim er blitt stående som det kanskje fremste symbolet på Nazi-Tysklands industrialiserte folkemord på Europas jøder. Bare i Auschwitz-Birkenau ble over en million mennesker drept.

Til sammen ble rundt 6 millioner jøder drept i holocaust. I tillegg tok naziregimet livet av millioner av andre, inkludert roma, politiske fanger, religiøse dissidenter, homofile og psykisk utviklingshemmede.

Mandagens minneseremoni er en av mange årsdager som skal markeres i år, 75 år etter avslutningen på andre verdenskrig. Over 200 overlevende fra leiren skal være til stede. I tillegg kommer offisielle representanter for over 50 land, de fleste fra Europa, men også fra land betydelig lenger unna, som Argentina, Australia og Korea.

Kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg (H) representerer Norge. Også tre norske konsentrasjonsleirfanger er med på markeringen i Polen.

Publisert: Publisert 27. januar 2020 06:22 Oppdatert: 27. januar 2020 07:32

Mest lest akkurat nå