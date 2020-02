Én person livstruende skadd etter knivstikking i London

Én person er livstruende skadd etter en knivstikking i London søndag. To personer har mindre alvorlige skader, ifølge politiet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

NTB

– Én person er på sykehus og i en livstruende tilstand. Vi er i ferd med å informere pårørende, opplyste London-politiet ved 19-tiden.

– Et andre offer ble behandlet for mindre skader på åstedet før vedkommende ble fraktet ti sykehus. Et tredje offer er fraktet til sykehus – deres tilstand er ikke livstruende, skriver politiet.

London-politiet har betegnet hendelsen som «terrorrelatert».

Publisert: Publisert: 2. februar 2020 19:25

Mest lest akkurat nå