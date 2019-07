Mor til drepte Louisa Jespersen har skrevet brev til de tiltalte i Marokko-rettssaken

Torsdag kan dommen falle for de tre som er tiltalt for å ha drept Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i Marokko i desember i fjor.

Aktor har lagt ned påstand om dødsstraff for de tre.

Før domsavsigelsen vil den danske familiens bistandsadvokat Khalid El Fataoui be de dommerne om lov til å lese et brev opp i retten. Brevet er skrevet av Helle Jespersen, moren til Louisa, skriver dansk TV2.

Moren har selv bedt om at brevet blir lest høyt i retten. I brevet beskriver Jespersen sine følelser etter drapet på datteren. Hun skriver også at hun håper de ansvarlige får den strengeste straffen som er mulig – dødsstraff.

Til sammen 24 personer er tiltalt i forbindelse med det IS-inspirerte angrepet. Fire menn er tiltalt for å ha utført drapene eller å ha medvirket til dem. En sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trent dem opp, og i tillegg er 19 menn tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorgruppe.