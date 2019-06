Stoltenberg advarer mot å trekke NATO inn i diskusjonene om Iran

– Det er en alvorlig situasjon. Men jeg tror det er viktig at man nå ikke bidrar til å øke spenningen ved å spekulere for mye. Det viktigste er at man prøver å finne en måte å få ned spenningen på, sier Stoltenberg til NTB.

Han forteller at situasjonen i Hormuzstredet og Omanbukta er blitt diskutert på flere NATO-møter den siste tida, og at han selv har snakket med både utenriksminister Mike Pompeo og tidligere forsvarsminister Patrick Shanahan om saken.

Men iranerne har han ikke snakket med.

– Nei, og det ville heller ikke ha vært naturlig, simpelthen fordi dette er en situasjon der NATO ikke er direkte involvert.

Stoltenberg advarer mot å begynne å spekulere på om det kan bli aktuelt med et militært nærvær i området fra NATOs side.

– Nå må vi gjøre alt for å bidra til å få ned spenningen, for å få ned faren for en militær konflikt. Da tror jeg ikke tida er inne for å tenke høyt om et mulig NATO-nærvær. Det kan bare bidra til det motsatte, sier han.