Fire hjemløse slått i hjel i New York

Angriperen var ifølge politiet selv hjemløs. Drapene skjedde lørdag i Chinatown på Manhattan, opplyser Michael Baldassano i New York-politiet på en pressekonferanse.

Drapsvåpenet er funnet, opplyser han.

Politiet ble varslet om saken like før klokka 2 natt til lørdag. En 24-åring er pågrepet, men en siktelse er ennå ikke utarbeidet. Mannen skal ha holdt metallrøret og ble innhentet av politiet da han flyktet fra åstedet.

– Når det gjelder motivet, ser dette ut til å ha vært tilfeldige angrep. Det virker ikke som noen av ofrene ble angrepet på grunn av rase, alder eller noe slikt, sier Baldassano.

To vitner som beskrev gjerningsmannen, gjorde at politiet raskt kunne pågripe den mistenkte et kort stykke unna åstedet.

To av ofrene ble drept på The Bowery, som passerer gjennom hjertet av Chinatown og i årtier har vært kjent som er hardt strøk der mange hjemløse og alkoholikere holder til.

På dagtid er nabolaget blitt mer pyntelig med mange småbedrifter og gateselgere, og fortauene er fulle av folk. Når butikkene stenger, er bildet et annet, og bydelen beskrives som stille og øde.

Antallet hjemløse i New York har økt de siste årene, og mangelen på rimelige leiligheter utpekes som en viktig årsak. De siste årene har det i gjennomsnitt vært rundt sju drepte hjemløse årlig.