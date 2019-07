Svenskeid tankskip oppbrakt av Revolusjonsgarden i Hormuzstredet

Revolusjonsgarden opplyser at den har oppbrakt den svenskeide tankeren for brudd på internasjonal maritim lov. Rederiet Stena Bulk sier det dreier seg om det London-registrerte tankskipet Stena Impero, som har 23 personer om bord. Skipet er på rundt 30.000 bruttotonn og ble bygd i 2018. Det var på vei til Al Jubail i Saudi-Arabia da det ble stanset.

Administrerende direktør Erik Hånell i Stena Bulk sier at det ikke er svenske statsborgere blant mannskapet.

– Vi holder på å undersøke nøyaktig hva som er skjedd. Skipet har av en eller annen grunn gått inn i iransk farvann, sier Hånell til TT.

Uklart

Litt senere kom det meldinger om at nok et skip var stanset. Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt bekreftet at den Liberia-registrerte supertankeren Mesdar på 160.000 bruttotonn var oppbrakt. Myndighetene sa da at arresten av to britiske skip er uakseptabel.

Kort tid etterpå opplyste imidlertid det iranske nyhetsbyrået Fars på Twitter at Mesdar ikke var tatt i arrest, men hadde blitt stanset og fått en advarsel om å følge miljøvernreglene. Deretter fikk skipet seile videre.

En sender på skipet viser at det igjen satte kursen vestover og gikk for egen maskin. Tankskipet seilte langs kysten av Iran og så ut til fortsatt å være i iransk farvann.

– Brudd på internasjonale regler

Direktøren i det britiske rederiforbundet sier arresten av Stena Impero innebærer en ytterligere opptrapping av den allerede spente situasjonen i Persiabukta. Han sier det viser at det er et umiddelbart behov for bedre beskyttelse av handelsflåten.

– Dette er et brudd på internasjonale regler som beskytter skip og mannskap mens de driver lovlig virksomhet i internasjonalt farvann, sier Bob Sanguinetti. Han ber britiske myndigheter gjøre «alt som er nødvendig» for å sikre at mannskapet kommer raskt og trygt tilbake.

Ingen kontakt

Stena Impero ble oppbrakt av hurtigbåter og et helikopter da det skulle passere Hormuzstredet på vei mot havnen Al Jubail. Stena har ikke kontakt med tankeren. Rederiet sier hendelsen fant sted i internasjonalt farvann, men Revolusjonsgarden sier skipet befant seg i iransk havområde.

Stena Bulk har ikke fått meldinger om skadde blant mannskapet. Det har ikke vært kontakt mellom rederi og tankskip siden klokken 17 norsk tid fredag.

Stena samarbeider tett med britiske myndigheter om håndteringen av situasjonen, heter det i en pressemelding.

Ifølge kilder i den britiske regjeringen var det ikke briter om bord på noen av skipene. En reporter i britiske Sky News sier besetningen på de to skipene består av russiske, ukrainske, latviske, indiske og filippinske sjøfolk.

Gibraltar

Aksjonen mot den svenskeide tankeren må ses i sammenheng med den iranske tankeren Grace 1, som ble oppbrakt av britiske soldater utenfor Gibraltar 4. juli. Det var mistanke om at skipet skulle frakte olje til Syria, i strid med EUs sanksjoner mot landet.

Skipet ble tatt i arrest, og seilingsforbudet ble fredag forlenget med 30 dager. Iran har protestert på det sterkeste og mener USA står bak operasjonen.

USA fordømmer

– Dette er andre gang på litt over en uke at Storbritannia har vært mål for eskalerende vold fra det iranske regimet, sier talsperson Garrett Marquis i USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– USA vil fortsette å jobbe med våre allierte og partnere for å forsvare vår sikkerhet og våre interesser mot Irans ondsinnede atferd, sier Marquis.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet sier til VG at departementet ser med stor bekymring på situasjonen rundt Hormuzstredet.

– Angrep på skipsfarten er uakseptable og bidrar til å eskalere en allerede spent situasjon i regionen. Fri navigasjon og sikker seiling er av stor betydning, også for Norge som er en stor skipsfartsnasjon. Norge oppfordrer fortsatt alle parter til å unngå handlinger og ytringer som bidrar til ytterligere opptrapping, sier han.