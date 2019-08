200 borgermestre ber Senatet skjerpe våpenlovene

Blant dem som har undertegnet brevet til lederne for begge partier i Senatet, er borgermestrene i El Paso i Texas og Dayton i Ohio, der 31 mennesker ble drept i forrige helgs massakrer.

– Politikken har stått i veien for handling altfor lenge, og jeg kan fortelle deg at politikk virker smålig når dine venner og naboer er såret eller døde, sier Nan Whaley, som er borgermester i Dayton.

I brevet sier lederen for samarbeidsorganet for borgermestrene, Bryan Barnett, at det ikke er en partipolitisk sak å holde USAs byer trygge.

To lover om strengere bakgrunnssjekk av våpenkjøpere er tidligere i år vedtatt av Representantenes hus, der demokratene har flertall, men hittil har det republikanske flertallet i Senatet blokkert en avstemning der.

President Donald Trump fikk en blandet mottakelse da han onsdag besøkte Dayton og El Paso. I løpet av dagen slo han hardt til mot sine motstandere, blant dem Whaley, noe som undergravde en følelse av samhold i USA etter skyteepisodene.