To tidlige koronadødsfall oppdaget i USA

Prøver viser at to personer i California døde med koronasmitte tidlig i februar, flere uker før det første rapporterte koronadødsfallet i USA.

I California er det påvist koronasmitte hos to personer som døde flere uker før det første dødsfallet som offisielt ble tilskrevet covid-19-pandemien. Foto: Chris Carlson / AP / NTB scanpix

NTB-AP

Rettsmedisinere i Santa Clara fylke sier de har fått bekreftelse fra det nasjonale smittevernsenteret på prøver tatt fra to døde personer. De to døde hjemme 6. og 17. februar. Fram til nå var et dødsfall i delstaten Washington 29. februar regnet som det første covid-19-dødsfallet i landet.

Nyheten kommer etter at California-guvernør Gavin Newsom lovet «et dypdykk» for å sjekke delstatens evne til å spore og isolere smittede, en viktig faktor for å kunne heve restriktive smitteverntiltak.