Uvisshet om tilstanden til Kim Jong-un

Flere medier melder at Nord-Koreas leder Kim Jong-un har vært operert og at tilstanden er svært alvorlig, men Sør-Korea avviser at noe er uvanlig.

Ifølge Daily NK har Kim slitt med hjerte- og karsykdom siden august, og ble operert i april. De skriver at han er på bedringens vei, mens CNN melder at hans tilstand er svært alvorlig. Foto: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP / NTB scanpix

USA følger etterretningsopplysninger om at den nordkoreanske lederen Kim Jong-un er i alvorlig fare etter en operasjon, melder nyhetskanalen CNN natt til tirsdag, og siterer en anonym amerikansk kilde som skal ha kjennskap til saken. Samtidig skriver Bloombergs journalist i Det hvite hus, Jennifer Jacobs, på Twitter at Trump-administrasjonen har mottatt opplysninger om at Kim hadde en hjerteoperasjon i forrige uke, og at om han er i live, er helsa hans dårlig.

Ifølge Jacobs jobber Trump-administrasjonen med å kartlegge hvem som eventuelt vil overta etter Kim.

Ingen tegn på noe uvanlig

Samtidig har Sør-Korea, som har igangsatt undersøkelser for å se om det er hold i opplysningene, offisielt gått ut og avvist at det er noe galt fatt.

Den sørkoreanske regjeringen sier ingen unormal aktivitet er lagt merke til i Nord-Korea som kan tyde på at det er hold i de ubekreftede meldingene om at Kim Jong-un er i dårlig forfatning etter en hjerteoperasjon.

Det understrekes også i det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap at Kim er nylig blitt sett, noe som motstrider med det flere aviser melder om at han sist ble sett for over ti dager siden.

Angivelig operasjon

Ifølge den Seoul-baserte nyhetssiden Daily NK , drevet av avhoppere fra nord, behandles Kim for hjerte- og karsykdommer, etter å ha hatt sviktende helse siden august grunnet røyking, overvekt og overarbeid.

De skriver at Kim ble innlagt på sykehus 11. april og operert dagen etter.

I motsetning til CNN melder Daily NK at Kim er på bedringens vei, og at han oppholder seg i en villa i ferieområdet ved det hellige fjellet Kumgang.

Mange rykter

Opplysningen kom samtidig som det spekuleres i hvorfor Kim Jong-un ikke deltok under hyllesten av Nord-Koreas grunnlegger, hans avdøde bestefar, 15. april. Den angivelige operasjonen 12. april kan være årsaken.

– Det har vært en rekke rykter om Kims helse. Om Kim er innlagt vil det forklare hvorfor han ikke var til stede under feiringen 15. april, sier Bruce Klingner, ekspert på koreanske forhold ved Heritage Foundation i Washington, til CNN.

– Men gjennom årene har det vært mange falske rykter om helsen til både Kim og hans far, så vi må nok bare vente og se, sier han.

Viktig stilling til søsteren

Søsteren til Kim Jong-un, Kim Yo-jong, har lenge vært en av storebrorens viktigste rådgivere.

For en drøy uke siden, 11. april, ble hun utpekt som medlem av Politbyrået i forbindelse med en utskiftning, ifølge et nordkoreansk nyhetsbyrå.

Analytikere sa da at Kim Yo-jong trolig ble fjernet fra byrået etter at det andre toppmøtet mellom ham og USAs president Donald Trump brøt sammen.

Kim Yo-jong fungerte som brorens utsending under vinterlekene i Sør-Korea i 2018. I denne perioden skjedde det en oppmyking i forholdet mellom de to nabolandene.