Arbeidsledigheten i USA trolig høyere enn rapportert

Da USAs regjeringen la fram overraskende gode jobbtall for mai, fulgte det med et notat om en «feilklassifisering» som trolig gjør at ledigheten er høyere.

Washington Post skriver lørdag om notatet i bunnen av rapporten som dagen før førte til jubel i Det hvite hus så vel som på Wall Street.

Arbeidsledigheten hadde i mai sunket til 13,3 prosent, fra 14,7 prosent i april, opplyste USAs statistikkbyrå for arbeidsmarkedet BLS. De fleste analytikere hadde på forhånd ventet at ledigheten ville nærme seg 20 prosent i mai.

I bunnen av arbeidsledighetsrapporten sto det at dersom det ikke hadde skjedd en «feilklassifisering», ville den «generelle arbeidsledighetsraten ha vært rundt 3 prosentpoeng høyere enn rapportert». I så fall var ledigheten i mai rundt 16,3 prosent. Det ville like fullt vært en bedring hvis man legger til 3 prosentpoeng på ledigheten i april, som i så fall var på 19,7 prosent.

Byrået som står for de månedlige arbeidsledighetsrapportene, sier de jobber med å løse problemet og finne ut hvorfor feilen fortsetter å oppstå.

Enkelte tolket notatet som et tegn på at president Donald Trump eller noen i hans stab forsøkte å pynte på tallene. Men både økonomer og tidligere BLS-topper fra flere politiske hold avviser på det sterkeste slike spekulasjoner.