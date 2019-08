Ville elefanter skal ikke ende i dyrehagen

Det ble bestemt på et møte mellom de 180 landene som er tilsluttet CITES-konvensjonen, deriblant Norge. Konvensjonen ble vedtatt i 1975 og blir stadig oppdatert for å beskytte arter mot utryddelse.

Det var heftig diskusjon rundt forslaget om et forbud mot kjøp og salg av afrikanske elefanter, og det endelige vedtaket er ikke like strengt som det som først ble foreslått. I spesielle tilfeller skal elefanter kunne flyttes dersom det må til for å bevare arten, en oppmyking EU gikk i spissen for.

EU ville egentlig stemme mot hele forbudet, men ble møtt av et vell av protester fra kjendiser som Brigitte Bardot og Judi Dench og den respekterte forskeren Jane Goodall. Dermed gikk unionen inn for et kompromiss.

Ben Curtis, AP/Scanpix

Elefantunger til Kina

Zimbabwe var blant dem som ville unngå et forbud. Landet har fanget over hundre elefantunger og solgt dem til kinesiske dyreparker de siste sju årene, ifølge organisasjonen Humane Society International. Myndighetene mener de bør få lov til å tjene penger på dyrene.

– Myndighetene har pumpet masse penger inn i bevaring, men har fått lite igjen. Myndighetene må håndtere konkurrerende sosiale behov, sier Tinashe Farawo, talsmann for Zimbabwes naturverndirektorat.

Vedtaket gjelder kun afrikanske elefanter. Asiatiske elefanter nyter allerede godt av et sterkere internasjonalt vern, ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Et forslag fra flere afrikanske land om å myke opp forbudet mot handel med elfenben ble avvist av flertallet av CITES-landene.

Jerome Delay, AP/Scanpix

Sjiraffer beskyttes bedre

På møtet i Genève ble det også vedtatt strengere regler for kjøp og salg av sjiraffer, ettersom populasjonen har krympet med anslagsvis 40 prosent de siste 30 år. Det er nå under 100.000 dyr igjen, ifølge Verdens naturvernunion (IUCN).

Et flertall av CITES-landen stemte også for å forby kommersiell fiske etter makrellhai, som er populær i haifinnesuppe. Norge stemte imot dette, opplyser WWF Verdens Naturfond i Norge.

Organisasjonen peker også på at det nå blir forbudt med kommersiell eksport av saigaantilopen, den eneste antilopearten som finnes naturlig i Europa.