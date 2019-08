G7-landene vil hjelpe Amazonas

– Vi er alle enige om å hjelpe de landene som er blitt rammet av brannene så raskt som mulig, sier Frankrikes president Emmanuel Macron til journalister på toppmøtet i Biarritz i Frankrike søndag.

I forkant av møtet ble det klart at G7-landene jobber med å få på plass konkrete tiltak for å få kontroll over de voldsomme skogbrannene som herjer i Amazonas. Brannene har fått mye oppmerksomhet over hele verden den siste uka.

Brasils institutt for romforskning (INPE) har registrert rundt 77.000 skogbranner i Amazonas hittil i år, og dette er flere enn på mange år. I fjor ble det til sammenligning registrert 40.000 branner.

Søndag oppfordret også Pave Frans til at verden må stå sammen for å slukke brannene som raserer regnskogen.

– La oss be om at flammene blir slukket så raskt som mulig med innsatsen fra alle. Disse skogene er vitale for planeten vår, sa Paven til tusenvis av mennesker som søndag var samlet på Petersplassen i Roma.

Brasils president Jair Bolsonaro har fått internasjonal kritikk for å ikke gjøre nok for å beskytte regnskogen. Lørdag besluttet han å sette inn hæren for å bekjempe brannene.