Iraks statsminister erklærer seier over IS

– Styrkene våre har full kontroll over grensa mellom Irak og Syria. Jeg erklærer derfor slutten på krigen mot Daesh, sa Abadi lørdag.

Daesh er en av flere forkortelser som brukes om den ytterliggående islamistgruppa IS, som tidligere kontrollerte store områder i Irak i Syria. I løpet av det siste året har gruppa blitt drevet ut av omtrent alle disse områdene.

Irakiske regjeringsstyrker begynte i slutten av november en operasjon for å drive IS ut fra sine siste skjulesteder i Irak. Operasjonen fant sted i ørkenen nær grensa mot Syria.

Abadi uttalte da at han ville erklære seier over IS når denne militæraksjonen var over.