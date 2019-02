Amazon-sjef Jeff Bezos anklager tabloidavis for utpressing

Bildene ble sendt fra Bezos til hans elskerinne, nyhetsankeret Lauren Sanchez.

Det var den samme tabloidavisa som forrige måned, etter å ha fått tilgang til private tekstmeldinger, rapporterte om affæren mellom Bezos og Sanchez. Lekkasjen førte til skilsmissen mellom Bezos og hans daværende ektefelle, MacKenzie Tuttle.

I et innlegg på bloggplattformen Medium skriver Bezos at American Media Inc (AMI), som gir ut National Enquirer, har truet ham med å offentliggjøre bildene om han ikke stanser en privat etterforskning av motivet for lekkasjen.

Han skriver at han velger å ikke gi etter for utpressingen, og i stedet offentliggjør han «akkurat hva de sendte meg, til tross for den personlige kostnaden og flausen de truer meg med». I innlegget er det lagt ved kopier av epostene han har fått tilsendt av AMI.

Politisk motivert

Ifølge Bezos, som også eier storavisa Washington Post og er en av verdens rikeste menn, krever AMI at Bezos og hans sikkerhetsrådgiver Gavin de Becker erklærer at de ikke har noen grunn til å tro at AMIs dekning er politisk motivert.

De Becker sa nylig i et intervju at det finnes «sterke indisier» på at AMI har politiske motiver, og at han er «interessert» i Lauren Sanchez' bror, Michael, som er en åpen tilhenger av president Donald Trump, og som også skal ha tilknytninger til presidentens omgangskrets.

Bezos skriver i blogginnlegget, som er titulert «No thank you, Mr. Pecker» at AMI og deres leder David Pecker tidligere har samarbeidet med Trump, og ifølge Bezos skal de ha tatt imot penger for å dysse ned negative historier om presidenten.

Hysjpenger

En av disse historiene handler om en kvinne som sier hun har hatt en affære med Trump. Denne utbetalingen av såkalte «hysjpenger», og en lignende utbetaling til en annen kvinne, skal ha blitt gjort på valgdagen i 2016.

Trump mistenkes for brudd på valgfinansieringsloven gjennom utbetalingene. Det påstås at pengene ble betalt med hensikt å påvirke utfallet av valget, og at de derfor burde blitt innrapportert til valgmyndighetene.

Bezos trekker også fram AMIs bånd til Saudi-Arabia, der kronprins Mohammed bin Salman anklages for å stå drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Trump har flere ganger gått hardt ut mot både Bezos, Amazon og Washington Post i tirader på Twitter.