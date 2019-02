Norge vil ikke anerkjenne Guaidó

– Norge har som tradisjon å anerkjenne stater, ikke regjeringer, uttaler utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Hun legger til at Norge hele tida har gitt uttrykk for støtte til Juan Guaidó som valgt og legitim leder for nasjonalforsamlingen i Venezuela.

Men anerkjennelse som fungerende president i Venezuela får han ikke, til tross for at viktige allierte som USA, Frankrike, Tyskland og Storbritannia samt våre naboland Sverige og Danmark nå alle har gitt ham denne anerkjennelsen.

Guaidó utropte seg selv til fungerende president i Venezuela for snart to uker siden. Men reelt sett er det fortsatt president Nicolás Maduro som har makten.

Eriksen Søreide gjentar tidligere uttalelser om at Norge oppfordrer partene til dialog som kan føre til nyvalg.

– Vi opprettholder kravet om respekt for demokratiske rettigheter og nyvalg. Situasjonen i Venezuela er tilspisset, og vi oppfordrer partene til å etablere en inkluderende politisk prosess som kan lede til nyvalg. Norge har dialog med begge parter og har tilbudt dem assistanse til en slik prosess dersom og når de måtte ønske det, sier hun.