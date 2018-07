Putin: Vellykket møte med Trump

– Det er ingen grunn til at forholdet mellom Russland og USA skal være vanskelig. Den kalde krigen tilhører fortiden, sa Putin under en felles pressekonferanse med president Trump i Helsingfors i Finland mandag.

– Forhandlingene med president Trump var fruktbare og vellykkede, sa Putin.

Putin sa at verdenen står overfor andre utfordringer nå, som terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og miljøutfordringer.

– Vi kan bare løse disse problemene dersom vi jobber sammen, sa den russiske presidenten.

Han sa også at de begge ønsker at forholdet bedres, og at de to landene står overfor et særlig ansvar som de to største atommaktene i verdenen.

Putin sa han har oversendt et notat til amerikanerne med forslag til hvordan de kan jobbe bedre sammen.

– Det er nødvendig for oss å jobbe sammen for å samhandle militært, sa han også.

Putin nevnte også krigen i Syria som et område der USA og Russland kan vise hvordan de kan jobbe sammen ved å skape fred og hjelpe befolkningen.

LES OGSÅ: