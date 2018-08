Hele verdens souldronning er død

Tidligere i uken ble det kjent at Franklin var alvorlig syk og at det trolig gikk mot slutten. Torsdag kom meldingen om at artisten, som var regnet som et ikon over hele verden, var død. Dødsårsaken var langt fremskreden kreft i bukspyttkjertelen, oppgir Franklins talskvinne Gwendolyn Quinn.

Familien uttrykker stor sorg over tapet.

– I det som er en av de mørkeste stundene i våre liv, greier vi ikke å finne passende ord for å uttrykke smerten i våre hjerter. Vi har mistet vår families matriark og klippe. Kjærligheten hun hadde for sine barn, barnebarn, nieser, nevøer og søskenbarn kjente ingen grenser, skriver de.

I uttalelsen står det også at familien er dypt rørt over all den kjærlighet og støtte de har fått fra både nære venner, støttespillere og fans over hele verden.

Planer for begravelsen vil bli offentliggjort i løpet av de nærmeste dagene.

Opptrådte tross sykdom

Kreftdiagnosen fikk Aretha Franklin allerede i 2010, men hun har likevel holdt det gående som artist fram til for få måneder siden. Den siste opptredenen ga hun på et privat arrangement i regi av Elton Johns aids-stiftelse i New York i november i fjor. Få måneder tidligere hadde hun gitt beskjed om at hun ville legge turnélivet på hylla og kun opptre ved spesielle anledninger.

Tidligere i år avlyste hun flere konserter etter at hun fikk beskjed fra legen sin om å hvile seg og holde seg unna turnélivet.

Hyllet av musikere

De siste dagene har en rekke kjente artister hyllet det de regner som et av sine største forbilder, og hun har hatt besøk av både sangeren Stevie Wonder og borgerrettsforkjemperen Jesse Jackson.

Kirken i Detroit der faren hennes var prest og der hun selv sang og opptrådte som lita jente, holdt onsdag en gudstjeneste der menigheten ba for Franklin.

Aretha Franklins karriere strekker seg over flere tiår. Hun er kjent for sanger som «Respect» (1967), «Think» (1968) og «I Say a Little Prayer» (1968) og er tildelt hele 18 Grammy-priser.

Etter å ha begynt som gospelsanger, ble Franklin en av verdens mest kjente artister innen sjangrene soul og rhythm and blues. Hun var selv demokrat og har sunget ved innsettelsesseremoniene til tre presidenter: Jimmy Carter, Bill Clinton og Barack Obama.