Souldronningen er død

Tidligere denne uken ble det kjent at Franklin var alvorlig syk. Torsdag kom meldingen om at Franklin, av mange regnet som en av verdens største vokalister, var død.

– I det som er en av de mørkeste stundene i våre liv, greier vi ikke å finne passende ord for å uttrykke smerten i våre hjerter. Vi har mistet vår families matriark og klippe, heter det i en uttalelse fra familien.

En lang rekke kjente artister uttrykker sorg over Franklins bortgang. Det gjør også president Donald Trump og de tidligere presidentene Bill Clinton og Barack Obama.

– Hun hjalp oss med å føle oss mer knyttet til hverandre, mer fylt av håp, mer menneskelig, sier Obama og hans kone Michelle i en uttalelse.

– Vil bli savnet

– Hun var en flott kvinne med en vidunderlig gave fra Gud, hennes stemme. Hun vil bli savnet! skriver Donald Trump på Twitter.

Paul McCartney beskriver Franklin som en stor inspirasjonskilde, og stjerneprodusent Quincy Jones sier souldronningen satte en standard som alle andre kvinnelige vokalister blir målt opp mot.

– Tapet av Aretha Franklin er et slag for alle som elsker ekte musikk, skriver Elton John på Instagram.

På iTunes steg Franklins samleplate "30 Greatest Hits» torsdag til førsteplass på listen over de mest spilte albumene.

18 Grammy-priser

Aretha Franklins karriere strakte seg over mer enn 60 år. Etter å ha begynt som gospelsanger i kirken i Detroit hvor faren var prest, ble hun en av verdens mest berømte artister innen sjangrene soul og rhythm and blues.

Særlig er hun kjent for sanger som «Respect», «Think» og «(You Make Me Feel Like) a Natural Woman» fra slutten av 1960-tallet. I løpet av karrieren ble hun tildelt hele 18 Grammy-priser.

– Aretha Franklin var en av soul-æraens mest markante profiler. Hun var en fantastisk sanger med utrolig musikalitet og en flott og stor stemme, sier musikkprofessor Anne Danielsen ved Universitetet i Oslo til NTB.

Feminisme og borgerretter

Siden hun var en sterk og selvstendig afroamerikansk artist med fast grep om egen karriere, ble hun et ikon for den amerikanske borgerrettsbevegelsen.

Låten «Respect» ble mye spilt både av borgerrettsaktivister og feminister på slutten av 1960-tallet. Senere sang Franklin i innsettelsesseremoniene til tre demokratiske presidenter: Jimmy Carter, Bill Clinton og Barack Obama.

Fra republikaneren George W. Bush mottok hun Presidentens frihetsmedalje, en av USAs høyeste sivile utmerkelser.

Trosset sykdom

Franklin døde som følge av kreft i bukspyttkjertelen, opplyser hennes talsperson Gwendolyn Quinn.

Allerede i 2010 fikk Franklin en kreftdiagnose, men hun har likevel holdt det gående som artist fram til for få måneder siden. Den siste opptredenen var på et privat arrangement i regi av Elton Johns aids-stiftelse i New York i november i fjor.

I løpet av de siste dagene har hun hatt besøk av blant andre Stevie Wonder og borgerrettsforkjemperen Jesse Jackson.

Hun døde i sitt hjem i Detroit 16. august – noe som også var datoen da «kongen» Elvis Presley døde i 1977.