Minst 49 drept i moskéangrepene på New Zealand

To menn og en kvinne er pågrepet i forbindelse med skytingen som fant sted like etter at fredagsbønnen startet rundt klokken 13.40 i Noor-moskeen i Christchurch. 40 personer mistet livet, mens 48 er skadd, ifølge Radio New Zealand (RNZ).

Et vitne forteller RNZ at en mann ikledd militærjakke, hjelm og briller, entret moskeen og avfyrte skuddene.

– Det var et nøye planlagt angrep, men våre verdier kan ikke bli svekket av dette angrepet. Jeg fordømmer ideologien til personene som sto bak dette. Dere valgte kanskje oss, men vi avviser dere fullstendig, sa New Zealands gråtkvalte statsminister Jacinda Ardern.

Fredagsbønn

Fredagsbønnen er en ukentlig bønn der muslimer verden over samles i nærliggende moskeer. I det fredagsbønnen begynte i Noor-moskeen i Christchurch, avfyrte en av gjerningsmennene skudd mot folkemengden. Ifølge leder Mustafa Farouk i en muslimsk paraplyorganisasjon på New Zealand, kan så mange som 500 ha vært i Noor-moskeen da skytingen fant sted.

– Jeg så døde mennesker overalt, sier vitnet Len Peneha.

Kort tid senere kom det melding om skyting i en annen moske, Linwood-moskeen i samme by. Da politiet i tillegg fikk kontroll på flere bombebiler rundt omkring i byen, valgte de å sperre av skoler og gater.

Også Cathedral Square ble sperret, der tusenvis av elever og studenter skulle holde en klimamarkering. Politioverbetjent Mike Bush uttalte «at det ikke blir mer alvorlig enn dette».

Fordømmer terror

Politiet opplyste først at tre menn og en kvinne var pågrepet, men statsminister Jacinda Ardern sier en av dem er sjekket ut av saken. En av de antatte gjerningsmennene er en australsk høyreekstrem terrorist, opplyser Australias statsminister Scott Morrison.

– Jeg fordømmer det voldelige, høyreekstreme terrorangrepet som tok livet av så mange uskyldige newzealendere i det de på fredelig vis skulle praktisere sin tro i moskeene i Christchurch, skriver Morrison på Twitter.

Dette er en av de mørkeste dagene i New Zealands historie, sier statsminister Ardern etter massakren.

– Mange av dem som er rammet av denne skytingen, kan ha innvandrerbakgrunn eller til og med være flyktninger. De har valgt å gjøre New Zealand til sitt hjem og New Zealand er deres hjem. De er oss. Personene bak denne volden, er ikke oss. De har ingen plass i New Zealand, sier hun.

Advarer mot video

Newzealandsk politi advarer mot å dele en video som skal vise en glattbarbert hvit, korthåret mann som kjører til en moske der han begynner å skyte idet han går inn i bygningen. AFP har analysert videoen som ble direktesendt på Facebook Live og konkludert med at den er ekte. Videoen er imidlertid ikke verifisert av politi eller andre.

– Vi oppfordrer på det sterkeste til at videolenken ikke blir delt. Vi jobber med å få fjernet ethvert opptak, uttaler politiet videre.

– Minst 40 drept

40 mennesker er drept i moskéangrepene på New Zealand, bekrefter landets statsminister Jacinda Ardern.

– Våre verdier kan ikke bli svekket av dette angrepet, sa Ardern etter at hun bekreftet dødstallet.

Totalt fire personer, tre menn og en kvinne, er pågrepet etter at to moskeer ble angrepet i Christchurch på New Zealand.

– Jeg vil fordømme ideologien til personene som sto bak dette. Dere valgte kanskje oss, men vi avviser dere fullstendig, sa hun.

Dette vet vi om skytingen på New Zealand:

* 40 personer er drept og 20 personer er alvorlig skadd etter skyting i to moskeer under fredagsbønnen i Christchurch på New Zealand.

* 30 ble drept i Noor-moskeen i byen. 10 ble drept i Linwood-moskeen, hvor tre av dem ble drept utenfor.

* 48 personer blir behandlet for skuddskader, får Radio New Zealand opplyst av helsemyndighetene.

* Fire personer, en kvinne og tre menn, ble først pågrepet, men en av personene ble siden sjekket ut av saken. En av de pågrepne er australsk statsborger og omtales av Australias regjering som en "høyreekstrem terrorist".

* Rundt klokken 13.40 lokal tid gikk en bevæpnet person inn i Noor-moskeen i Christchurch og åpnet ild.

* Skytingen fant sted under fredagsbønnen, som startet klokken 13.39.

* Like etterpå kom det melding om skyting i Linwood-moskeen.

* New Zealand har hevet trusselnivået fra lavt til høyt.

* Ifølge leder Mustafa Farouk i en muslimsk paraplyorganisasjon i New Zealand, kan så mange som 500 ha vært i Noor-moskeen.

* Politiet bekrefter at de har funnet et antall bomber i biler i byen. To politibetjenter har til The Guardian bekreftet at de har funnet en bombe i en beige Subaru som krasjet i Stickland Street.

* New Zealands statsminister Jacinda Ardern kaller dette for en av de mørkeste dagene i landets historie.