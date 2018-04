Comeys notater kaster nytt lys over møter med Trump

Nyhetsbyrået AP har fått tilgang til 15 sider med notater som dekker sju møter i ukene og månedene før Comey ble sparket i mai 2017. Og det var i sannhet et bredt spekter av saker presidenten luftet overfor FBI-sjefen.

Comey skriver at Trump uttrykte stor tvil om dømmekraften til en av sine nærmeste rådgivere, han lurte på muligheten av å kunne fengsle journalister som jobbet med lekkasjer, og han fortalte om en skrytemelding fra president Vladimir Putin om at «Russland har verdens vakreste horer».

Notatene til Comey har toppet ønskelisten til politiske miljøer i Washington siden det i fjor ble kjent at de eksisterte. Den tidligere FBI-sjefen bekrefter nå at notatene er overbrakt spesialetterforsker Robert Mueller som graver i påstandene om at det var usunn kontakt mellom russiske miljøer og Donald Trumps valgkampstab.

Hvorfor notater?

På spørsmål om hvorfor han fant det nødvendig å skrive notater etter møtene med presidenten, svarer Comey at han visste det ville komme en dag da han ville trenge dokumentasjon om hva som hadde foregått, både for å forsvare seg selv, men også FBI, som han formulerer det.

Notatene dekker de tre første månedene av Trumps tid som president, en periode preget av stor indre uro i Det hvite hus, en serie krevende medieoppslag om forholdet mellom familien og presidentembetet, og avsløringen om at FBI gransket mulig bånd mellom Trump-kampanjen og Russland.

Comeys notater viser Trumps gjentatte uro over Russland-granskingen, men FBI-sjefen fikk også innsyn i andre sider av forholdet til Russland enn angivelig valgpåvirkning. I februar 2017 gjenfortalte Trump en ordveksling han hadde hatt med Putin, det sistnevnte skrøt av at Russland hadde noen av verdens vakreste prostituerte.

Samtidig tok Trump gjentatte ganger avstand fra oppslag om angivelige omgang med prostituerte under besøk i Moskva.

Dårlig vurderingsevne

I et av de andre notatene forteller Comey om en privat middag i Det hvis hus, der president Trump megetsigende rettet en finger mot eget hode og sier at Michael Flynn, hans kontroversielle sikkerhetsrådgiver, har alvorlig problemer med dømmekraften.

Blant annet beskyldte Trump sin rådgiver for ikke straks å fortelle om en oppringing med gratulasjoner fra en politisk toppleder i et viktig land. Dette gjorde at det ble en pinlig forsinkelse i Trumps returoppringning. Navnet på vedkommende politiker er sladdet i de framlagte notatene.

På dette tidspunkt hadde FBI allerede vært i kontakt med Flynn om hans samtaler med Russlands ambassadør Sergej Kisljak. Justisdepartementet hadde advarte Det hvits hus om at Flynn kunne ha stilt seg i en posisjon der han kunne bli utpresset.

Flynn ble sparket 13. februar 2017, med forklaringen at han hadde villedet sin sjef om innholdet i kontakten med russerne. Den påfølgende dag, skriver Comey, ryddet Trump det ovale kontor for alle øvrige medarbeidere og ba Comey droppe videre gransking av Flynn.