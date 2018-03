Russland: Over halvparten av velgerne har avgitt stemme

Ifølge kommisjonen hadde 51,9 prosent av Russlands nærmere 111 millioner stemmeberettigede avgitt stemme innen klokken 5 lokal tid i Moskva (klokken 15 norsk tid) søndag.

Videre understreker de at tiltakene som er innført for å få flere til å avgi stemme, er i tråd med russisk lov. Enkelte russere har hevdet at arbeidsgiverne deres har presset dem til å stemme.

Valgkommisjonssjef Ella Pamfilova sier tjenestefolk rundt om i landet har handlet raskt for å sørge for et legitimt valg, og understreker at alle påstander om valgfusk vil bli etterforsket.