Overveldende seier til Putin

– Jeg er på deres lag! sa Putin (65) i en kort tale til titusener av tilhengere etter presidentvalget søndag.

– Vi er et sterkt lag. Millionsterke, forsikret han.

Morgenen etter viste de offisielle resultatene 76,7 prosents oppslutning for presidenten. Stemmer dette, har Putins oppslutning økt betydelig siden 2012, da han fikk under 63 prosent.

Russiske opposisjonelle anklager myndighetene for omfattende valgfusk, og landets viktigste opposisjonspolitiker, Aleksej Navalnyj, fikk ikke delta i valget. Likevel er det få som tviler på at Putin reelt sett er populær.

– Jeg tror populariteten til Putin er reell. Han har en stilling blant mange russere som en landsfader som står over hverdagspolitikken, sa seniorforsker Helge Blakkisrud ved NUPI til NTB før valget.

Selfie-konkurranser

Kanskje er det et skår i gleden for den tidligere KGB-agenten Putin at valgdeltakelsen ifølge de offisielle tallene ikke ble høyere enn 67 prosent.

I forkant av valget håpet myndighetene å få både Putins oppslutning og valgdeltakelsen over 70 prosent.

For å løfte valgdeltakelsen og oppslutningen om presidenten forsøkte myndighetene å skape en feststemning rundt valget. Det er blitt holdt matfestivaler, selfie-konkurranser og forestillinger for barn ved stemmelokalene.

Myndighetene har i tillegg, ifølge valgobservatører og opposisjonelle, jukset. Den uavhengige russiske valgobservatøren Golos opplyser at den har fått meldinger om over 2.500 tilfeller av fusk.

Golos beskriver en rekke ulike fuskemetoder, blant annet folk som har levert flere stemmesedler. Det har også kommet rapporter om at studenter og offentlige ansatte er blitt tvunget til å stemme.

Valgkommisjonen lover at alle anklager om juks vil bli gransket.

Navalnyj boikottet

Opposisjonspolitiker og korrupsjonsjeger Aleksej Navalnyj ble nektet å stille til presidentvalget på grunn av en betinget dom i en sak han selv mener er politisk motivert.

Han gikk tidlig ut søndag og sa han boikottet valget, og rådet andre russere til å gjøre det samme.

– På valgdagen vil man vanligvis kanskje ha lyst til å si «jeg avga min stemme». Men jeg er faktisk her for å si at jeg ikke stemte, sa han i en Youtube-video.

Han kritiserte samtidig de sju motkandidatene til Putin for å ikke protestere mot valgfusk og andre uregelmessigheter han mener hindret et rettferdig valg.

Kommunistkandidaten Pavel Grudinin kom på andre plass i presidentvalget med 11,8 prosent av stemmene. Ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskij fikk 6,7 prosent.

– Vanskelig partner

Putin hadde mandag morgen mottatt få lykkønskninger fra andre statsledere, men Kinas president Xi Jinping var tidlig ute med sin gratulasjon.

– For øyeblikket er det omfattende strategiske samarbeidet mellom Kina og Russland på det beste nivået i historien, sier Xi, som nylig fikk endret grunnloven slik at han potensielt kan styre Kina så lenge han lever.

Utenriksdepartementet i Oslo har gjort det klart at Norge ikke anerkjenner gjennomføringen av presidentvalget på Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014. Putins valgseier er så langt ikke kommentert av norske myndigheter.

Regjeringen i Tyskland er imidlertid bekymret for at Russland fortsatt vil være en «vanskelig partner».

– Vi forventer konstruktive bidrag fra Russland. Mer enn det som har vært tilfelle den siste tiden, sier utenriksminister Heiko Maas.

Fakta om det russiske presidentvalget:

* Holdes 18. mars.

* 110 millioner stemmeberettigede.

* Valgvinneren vil sitte med makten fram til 2024.

* President Vladimir Putin, som har vært statsminister eller president siden 2000, styrer mot gjenvalg, viser målingene.

* Andre godkjente kandidater: Vladimir Zjirinovskij (høyrepopulist, fra partiet Liberaldemokratene), Ksenia Sobtsjak (liberal TV-kjendis, blogger og journalist, representerer borgerrettsparti), Pavel Grudinin (forretningsmann, fra det gamle kommunistpartiet), Grigorij Javlinskij (veteran fra den liberale opposisjonen, fra partiet Jabloko), Boris Titov (næringslivskandidat, støttes av Vekstpartiet), Maksim Surajkin (et mindre kommunistparti) og Sergej Baburin (fra partiet Folkeunionen).

* Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj får ikke lov til å stille i valget. Årsaken er en betinget dom i en sak som ifølge ham selv er politisk motivert.

Fakta om Vladimir Putin

* Vladimir Vladimirovitsj Putin ble født i Leningrad – nå St. Petersburg – 7. oktober 1952.

* Tidligere KGB-agent. I 1998 ble han sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

* Ble i 1999 utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin. Da Jeltsin uventet gikk av 31. desember 1999, ble Putin fungerende president.

* Ble formelt valgt til vervet i mars 2000 og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i mars 2004.

* 8. mai 2008 overtok han vervet som statsminister under president Dmitrij Medvedev. Russisk grunnlov slår fast at man ikke kan sitte i mer enn to presidentperioder på rad.

* 4. mars 2012 vant han presidentvalget og seks nye år i presidentstolen.

* I 2017 kunngjorde han at han stiller som kandidat i presidentvalget 18. mars 2018.

(Kilde: NTB)