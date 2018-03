Putin med storseier i omdiskutert valg i Russland

Etter at 99,8 prosent av stemmene var talt opp, hadde Putin 76,67 prosent av stemmene, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Jeg er med på deres lag, sa Putin under en TV-sendt tale fra Manezj Square rett utenfor Kreml foran tusenvis av tilhengere med russiske flagg søndag.

– Vi er et sterkt lag. Millionsterke. Takk, sa han videre.

Putin, som har styrt Russland i nesten to tiår, la til at hans regjering vil bruke sitt fornyede mandat til arbeide for å forbedre livet til alle russere.

– Våre tanker vil vendes mot fremtiden for vårt store land og våre barns fremtid, sa mannen som allerede er Russlands lengstsittende leder siden Josef Stalin.

Så førte han an i et unisont rop: «Russland, Russland».

Ingen konkurrenter

Da Putin holdt talen, hadde han nettopp fått beskjed av valgkommisjonen om at han hadde fått 75 prosent oppslutning etter at over 50 prosent av stemmesedlene var talt opp.

Ifølge kommisjonen var valgdeltakelsen også høy, og rundt 60 prosent av alle stemmeberettigede hadde brukt stemmeretten tre timer før valglokalene stengte klokken 19 søndag.

Til sammenligning fikk Putin i underkant av 63 prosent ved forrige valg, i 2012, men valgdeltakelsen var noe høyere og lå på rundt 65 prosent.

Resultatet viser for øvrig at ingen av Putins sju motkandidater truet hans posisjon. Nærmest var kommunistkandidaten Pavel Grudinin, som fikk rundt 13 prosent av stemmene.

Tusenvis av valgfusk-anklager

Den uavhengige russiske valgobservatøren Golos sier den har fått melding om over 2.500 tilfeller av fusk i forbindelse med søndagens presidentvalg i Russland.

Observatørgruppa publiserer et «valgfuskkart», som viser at hovedstaden Moskva har hatt flest tilfeller. Der har det har kommet over 500 klager.

På lista over måter det har blitt fusket på, skriver Golos blant annet om at folk har levert flere enn én stemmeseddel på en gang, og at det har vært tilfeller av at velgere har stemt, gått ut av valglokalet, og gått inn igjen og stemt på nytt.

Det har også kommet rapporter om at studenter og ansatte har blitt tvunget til å stemme.

Russlands sentrale valgkommisjon sier den har mottatt mer enn 670 klager. De har lovet å etterforske alle meldinger om fusk i forbindelse med søndagens presidentvalg.

Navalnyj boikottet

Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble nektet å stille til presidentvalget på grunn av en betinget dom i en sak, som ifølge ham selv er politisk motivert. Han gikk tidlig ut søndag og sa han boikottet valget, og rådet andre russere til å gjøre det samme.

– På valgdagen vil man vanligvis kanskje ha lyst til å si «jeg avga min stemme», men jeg er faktisk her for å si at jeg ikke stemte, sa han i en Youtube-video søndag formiddag.

Han kritiserte samtidig de sju motkandidatene til Putin for å ikke protestere mot valgfusk og andre uregelmessigheter han mener hindret et rettferdig valg.

Xi Jinping gratulerer

Kinas president Xi Jinping var raskt ute med å gratulere sin russiske kollega i natt, og sier Beijing vil jobbe for å knytte landene sterkere sammen.

– For øyeblikket er det omfattende strategiske samarbeidet mellom Kina og Russland på det beste nivået i historien, som gir utgangspunkt for å bygge nye internasjonale relasjoner, sa Xi i en gratulasjon til Putin ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

– Kina er villig til å jobbe med Russland for å fortsette å fremme forbindelsene mellom Kina og Russland til et høyere nivå, gi drivkraft for nasjonal utvikling og fremme regional og global fred, sa Xi.

Fakta om det russiske presidentvalget:

* Holdes 18. mars.

* 110 millioner stemmeberettigede.

* Valgvinneren vil sitte med makten fram til 2024.

* President Vladimir Putin, som har vært statsminister eller president siden 2000, styrer mot gjenvalg, viser målingene.

* Andre godkjente kandidater: Vladimir Zjirinovskij (høyrepopulist, fra partiet Liberaldemokratene), Ksenia Sobtsjak (liberal TV-kjendis, blogger og journalist, representerer borgerrettsparti), Pavel Grudinin (forretningsmann, fra det gamle kommunistpartiet), Grigorij Javlinskij (veteran fra den liberale opposisjonen, fra partiet Jabloko), Boris Titov (næringslivskandidat, støttes av Vekstpartiet), Maksim Surajkin (et mindre kommunistparti) og Sergej Baburin (fra partiet Folkeunionen).

* Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj får ikke lov til å stille i valget. Årsaken er en betinget dom i en sak som ifølge ham selv er politisk motivert.

Fakta om Vladimir Putin

* Vladimir Vladimirovitsj Putin ble født i Leningrad – nå St. Petersburg – 7. oktober 1952.

* Tidligere KGB-agent. I 1998 ble han sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

* Ble i 1999 utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin. Da Jeltsin uventet gikk av 31. desember 1999, ble Putin fungerende president.

* Ble formelt valgt til vervet i mars 2000 og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i mars 2004.

* 8. mai 2008 overtok han vervet som statsminister under president Dmitrij Medvedev. Russisk grunnlov slår fast at man ikke kan sitte i mer enn to presidentperioder på rad.

* 4. mars 2012 vant han presidentvalget og seks nye år i presidentstolen.

* I 2017 kunngjorde han at han stiller som kandidat i presidentvalget 18. mars 2018.

(Kilde: NTB)