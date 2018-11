EU har gjort sitt – nå må May levere

NILAS HEINSKOU EU-KORRESPONDENT POLITIKEN, BRUSSEL

Alt gikk etter planen under søndagens toppmøte i Brussel. EU-lederne sto sammen og godkjente brexitavtalen innen oppsatt tid, uten kluss eller bråk.

Fakta: Neste skritt for brexitavtalen Søndag godkjente EU-lederne en skilsmisseavtale som sørger for Storbritannias ryddige utgang av unionen», samt en politisk erklæring om rammen for det fremtidige forholdet etter brexit.

Neste skritt er en godkjenning i det britiske parlamentet, formentlig 10. eller 11. desember. Hvis britene godkjenner avtalen, skal den siden godkjennes av EU-rådet og av EU-parlamentet.

Etter planen forlater britene EU 29. mars 2019, men partene har avtalt en overgangsperiode til utgangen av 2020, som kan forlenges med inntil 2 år.

Det var imidlertid ingen jubel å spore hos stats- og regjeringslederne. Dagen var hverken til champagne eller gravøl, slik en EU-diplomat uttrykte det.

EU har nå gjort sitt for å unngå at Storbritannia stuper ut av unionen i et økonomisk sett katastrofalt fjellskrentscenario uten noen avtale. Lettelsen avblåser gravølene, men gir heller ingen anledning til bobler.

For det første er alle EU-lederne enige om at brexit er sørgelig og at avtalen bare minimerer skaden.

For det andre er de slett ikke sikre på at avtalen blir noe av. Om to uker skal det holdes avstemning om brexitavtalen i det britiske parlamentet, og slik situasjonen er nå, ser ikke Theresa May ut til å kunne samle det nødvendige flertallet.

Derfor var søndagens EU-toppmøte bare en kortvarig fokusforskyvning. Nå er alle øyne igjen rettet mot kaoset i London, slik de har vært stort sett siden britene stemte for å forlate EU i 2016.

EU-kommisjonens leder, Jean-Claude Juncker, oppsummerte situasjonen med språkvalget sitt på søndagens pressekonferanse. Etter først på fransk å ha beklaget den triste skilsmissen, rost avtalen og EU-samholdet, skiftet han til engelsk med et budskap til politikerne i Westminster:

– De som vil avvise avtalen, fordi de tror at de kan få en bedre avtale, vil bli skuffet, sa Jean-Claude Juncker.

Budskapet ble støttet av samtlige EU-ledere i Brussel: Dette er den beste avtalen man kan få i stand. Den eneste mulige avtalen.

Nå er det opp til Theresa May å selge avtalen på hjemmefronten.

May truer med alternativet

Et av hennes med effektive redskaper blir å true med alternativene til brexitavtalen hun har jobbet for.

På den ene siden kan hun med henvisning til ferske sitater fra Juncker & co. true EU-kritikere i sitt eget parti med at de risikerer å rote bort sin beste mulighet for en gunstig brexit, siden det er snakk om hennes avtale eller ingen avtale.

På den andre siden kan hun true med utsikten til at Storbritannia raser utfor fjellskrenten uten en avtale – et scenario som ifølge den engelske nasjonalbanken vil redusere boligprisene med en tredjedel og kaste landet ut i økonomisk resesjon og kaos.

Et annet redskap er å presentere avtalen på en slik måte at fordelene blir mest synlige, mens ulempene stilles i skyggen. Theresa May er allerede i full gang. I et åpent brev til britene gir hun full gass når det gjelder brexitavstemningens viktigste tema: innvandring.

– Vi vil ta tilbake kontrollen over grensene våre og én gang for alle avslutte fri bevegelighet, skriver Theresa May.

Hun lover også at avtalen tar tilbake kontrollen over pengene og lovgivningen, slik det het i valgkampen for å forlate EU, som hun selv ikke støttet i 2016. Til gjengjeld unnlater hun å komme inn på de 39 milliarder pundene (430 milliarder kronene) britene med avtalen forplikter seg til å betale.

Hun får heller ikke plass til å nevne EU-domstolens fortsatte domsmyndighet i Storbritannia etter skilsmissen, i tillegg til at hun heller ikke vil gå inn på at britene i mange år fremover vil være bundet av EUs regler uten å få innflytelse på dem.

Avtalen kritiseres fra alle hold i Storbritannia. Opposisjonspartiet Labour kaller det en dårlig avtale uten å presentere et klart alternativ, og de mange, mange høylytte EU-kritikerne i Theresa Mays eget parti ser avtalen som et knefall for EU. Britenes statsminister har nå to uker på seg til å gjennomføre salgsjobben. Hvis trusler og presentasjonstaktikk ikke virker, vil kanskje smiger og smøring.

I det siste har man hørt Theresa May rose harde, interne konservative motstandere for sine «ideer», og i forrige uke innstilte statsministeren sin partifelle John Hayes til ridder. John Hayes er kjent for å være uklar når det gjelder hvorvidt han vil stemme for Mays brexitavtale. En vittig britisk journalist sa nylig: – Da mangler vi bare 80 ridderskap, så er vi der.

