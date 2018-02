Trump vurderer å bevæpne lærere i USA

– Vi skal ha streng bakgrunnssjekk og vi skal gjøre mange andre ting, sa Trump i sin innledning under et møte med overlevende, foreldre og lærere som har vært berørt av skoleskytinger i landet.

Presidenten sa også at han vurderer å fjerne den våpenfrie sonen ved landets skoler, og at han støtter ideen om at trente lærere kan være bevæpnet.

– Dette vil åpenbart bare være personer som kan håndtere våpen, presiserte Trump under møtet i Det hvite hus, hvor også overlevende etter massakren ved Marjory Stoneman Douglas High School i forrige uke var til stede.

Videre forklarte presidenten at lærerne vil bære et skjult våpen på seg, og at de vil få spesialtrening.

– For en galning betyr en våpenfri sone «la oss angripe», fordi de alle er feiginger.

– Nok er nok

Under det såkalte «lyttemøtet» satt Trump og visepresident Mike Pence i en ring sammen med de unge, deres foreldre og lærere, som snakket ut om sine opplevelser. Trump satt stille og lyttet nøye mens de inviterte kom med sine følelsesladde historier.

Flere av de overlevende ba Trump om at han «må gjøre det rette» for å hindre nye massakrer. En av de frammøtte, Andrew Pollack, far til Meadow Pollack som ble drept i massakren, holdt en sterk tale der han fortalte om viktigheten av å sikre barns liv. Han fremholdt det han anså som det absurde i at man blir fratatt en flaske vann på flyplassen, men man kan gå på skolen med våpen.

– Nok er nok, skolene må fikses. Gjør det som trengs. Jeg får aldri se min flotte datter igjen. La det synke inn hos dere. Jeg får aldri se henne igjen, sa han.

Tiltak på vei

Møtet fant sted dagen etter at Trump beordret justisdepartementet til å innføre forbud mot såkalte bump stocks, en innretning som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske. Dette tiltaket ble av en av de frammøtte elevene torsdag betegnet som et steg på rett vei.

17 mennesker ble drept og 13 såret, to av dem kritisk, i skytemassakren på skolen i Florida i forrige uke.

Tirsdag stemte delstatspolitikere i Florida nei til et forslag fra demokraten Kionne McGhee om et mulig forbud mot salg og besittelse av visse typer våpen.

Markeringer

Onsdag var et hundretall elever fra Marjory Stoneman Douglas High School i delstatens hovedstad Tallahassee for å kreve at delstatsforsamlingen strammer inn på våpenlovene. Utenfor bygningen holdt de en markering med slagord som «aldri mer».

Pårørende og overlevende fra skolen har innkalt til massemønstring i Washington D.C. 24. mars for å protestere mot landets liberale våpenlover.

Lørdag deltok flere hundre overlevende etter massakren i en demonstrasjon i Fort Lauderdale. De tok et rasende oppgjør med president Donald Trump og andre politikere som har fått støtte av den mektige våpenlobbyen i USA.