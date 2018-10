Sju russere tiltalt for hacking i USA

Amerikansk påtalemyndighet mener GRU-agentene rettet dataangrepene sine mot folk som offentlig uttrykte støtte til at russiske atleter skulle utestenges fra internasjonale idrettskonkurranser, og kritikk om at den russiske stat skal ha godkjent og organisert doping av utøvere.

De anklager også agentene for å ha stått bak dataangrep mot et atomenergiselskap i delstaten Pennsylvania og Den internasjonale organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Videre i tiltalen heter det at hackingen som regel ble gjennomført fra avstand, men at hackerne også har gjennomført operasjoner på stedet når dette ikke har lyktes. Ifølge påtalemyndigheten har GRU-agentene da reist med sofistikert utstyr for å gjennomføre angrep via trådløse nettverk.

Tre av de sju russerne er fra før anklaget i forbindelse med spesialetterforsker Robert Muellers separate gransking av påstått russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

En rekke NATO-allierte kom samtidig med forsvarsministermøtet i Brussel torsdag med koordinerte avsløringer om det de mener er hackerangrep utført av russisk militær etterretning.