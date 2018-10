– Syriske opprørere har trukket alle tunge våpen ut av Idlib

Det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu opplyser at tilbaketrekkingen er fullført i henhold til en avtale som ble inngått forrige måned mellom Russland, som er Assad-regimets nære allierte, og Tyrkia, som støtter syriske opprørere.

– Tyrkiskstøttede syriske opprørsstyrker og andre væpnede opprørsgrupper har trukket ut tunge våpen som rakettutskytingsramper, granater og mellomdistansemissiler, heter det i meldingen fra Anadolu mandag.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin ble i midten av september enige om å opprette en demilitarisert sone i Idlib.

Provinsen er den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria. Det var lenge frykt for at syriske regjeringsstyrker ville gå til en massiv offensiv mot provinsen, noe som kunne blitt svært blodig og fått katastrofale konsekvenser for sivilbefolkningen.

Men dette har så langt blitt unngått etter at Russland og Tyrkia ble enige om å opprette den mellom 15 og 20 kilometer brede demilitariserte sonen.

I henhold til avtalen må alle opprørere i sonen trekke sine våpen ut av sonen innen onsdag denne uken. Avtalen sier også at alle væpnede opprørsgrupper må forlate sonen innen 15. oktober.

Opprørsalliansen NLF, som er den største tyrkiskstøttede opprørsgruppen i Idlib, kunngjorde lørdag at den hadde begynt å trekke sine våpen ut av provinsen.