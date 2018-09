Meningsmålinger: Flere vil ha delt Storbritannia etter brexit

Ifølge den EU-vennlige gruppen sier 47 prosent av skottene at de ville støttet skotsk uavhengighet hvis det ble holdt en folkeavstemning etter brexit. 43 prosent sier de ville stemt for å bli værende i Storbritannia. Meningsmålingen er gjennomført av Deltapoll, som har spurt 1022 skotter på vegne av Best for Britain.

Dersom Storbritannia hadde blitt værende i EU, hadde tallene vært motsatt, ifølge meningsmålingen.

En annen meningsmåling gjennomført i Nord-Irland viser samme tendens, spesielt dersom det innføres en såkalt hard grense mellom Nord-Irland og Irland når britene forlater EU.

Av de 1199 nordirske innbyggerne som er spurt, svarer 52 prosent at de ville stemt for et forent Irland hvis en folkeavstemning ble holdt etter brexit. 39 prosent sier de ville stemt for å bli værende i Storbritannia.

Både skotske og nordirske velgere stemte med klart flertall for at Storbritannia burde blitt værende i EU under brexit-avstemningen i 2016.

Best for Britain-leder Eloise Todd sier resultatene er «et overbevisende tegn på hvorfor vi må stoppe opp og tenke på nytt» om brexit.

Parlamentarikeren Catherine Stihler fra opposisjonspartiet Labour sier resultatet viser «en tydelig og reell fare for Storbritannias framtid».

Meningsmålingen kom dagen etter at statsminister Theresa May avviste muligheten for å holde en ny folkeavstemning om brexit og sa dette ville vært «å svikte demokratiet på det groveste».