Macron varsler lov mot falske nyheter og propaganda

– Vi kommer til å utvikle juridiske verktøy for å beskytte demokratiet mot falske nyheter, sa Macron da han onsdag holdt en nyttårstale for representanter for fransk presse.

Macron har tidligere rettet skarp kritikk mot russiske RT (Russia Today) og Sputnik, som begge har etablert franske nyhetssider. RT har også en egen TV-kanal på fransk.

Macron mener at de to Moskva-baserte medieselskapene har stått bak spredning av propaganda i et forsøk på å påvirke politikken i andre land.

Den nye medielovens konkrete utforming vil først være klar om noen uker. Men Macron har allerede nå gjort det klart at han ønsker en lov som tvinger pressen til å klargjøre hvem som står bak artikler og reportasjer som er sponset av eksterne aktører. Om nødvendig skal dommere få mulighet til å blokkere nettsider, stenge brukerkontoer og beordre medier til å fjerne innhold.

Det er også duket for at det franske medietilsynet får utvidede fullmakter slik at TV-kanaler som antas å være kontrollert eller påvirket av utenlandske stater, risikerer å bli stengt.

Ifølge Macron ble det lekket tusenvis av interne dokumenter på nettet under den franske valgkampen, noe han mener var et forsøk på en «demokratisk destabilisering slik USA opplevde under presidentvalgkampen».

Under talen onsdag framholdt han at det finnes tusenvis av propagandaprofiler i sosiale medier, som er spredt utover hele verden på en rekke ulike språk. De er ifølge Macron laget for å sverte politikere, kjendiser, journalister og andre offentlige personer.