Ranere stjal 540.000 kroner fra hotellgjester i Manila

De mistenkte stormet inn i resepsjonen på hotellet Mahubay Manor i en forstad til Manila grytidlig tirsdag morgen. Overvåkingsbilder viser hvordan de retter våpnene sine mot ansatte og gjester.

Raneren tok kontanter, smykker og andre personlige gjenstander fra ofrene, forteller nattevakten Rudy De Guzman. Han ble selv angrepet av ranerne, men politiet sier ingen kom fysisk til skade i angrepet.

– Vi må gjøre alt vi kan for å arrestere de mistenkte, for de kommer trolig til å gjenta forbrytelsen sin, sier politisjef Oscar Albayalde. Han sier politiet går gjennom overvåkingsmateriellet i håp om å identifisere gjerningsmennene. Albayalde sier at selv om de fleste ranerne hadde masker eller luer, var det en som ikke hadde brydd seg med å skjule ansiktet.