Sikkerhetsrådet holder samtaler bak lukkede dører før Iran-møte

Russerne ventes under samtalene å be om en prosedyremessig avstemning i et forsøk på å få stanset det åpne møtet, som skulle handle om de blodige protestene mot regjeringen i Iran.

Russland anklaget tidligere fredag USA for å gripe inn i Irans indre anliggender ved å kalle inn til møte i FNs sikkerhetsråd om den iranske protestbølgen.

– USA fortsetter å blande seg, åpent og skjult, i andre lands indre anliggender. De gjør dette på skamløst vis, under påskudd av at de bryr seg om demokrati og menneskerettigheter, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov ifølge nyhetsbyrået Interfax torsdag.