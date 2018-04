Tysk politi avverget knivangrep mot halvmaraton i Berlin

Det bekrefter politi og påtalemyndighet i Berlin i en felles uttalelse søndag kveld.

– Det finnes isolert bevis for at de pågrepne, som alle er mellom 18 og 21 år, kan ha vært involvert i å planlegge en kriminell handling relatert til dette arrangementet (halvmaratonen), heter det.

Ifølge DPA nevner uttalelsen ingen mistanke om et terrorangrep, mens AP slår på sin side fast at myndighetene har uttalt at de hadde planlagt et «ekstremistisk angrep».

Den tyske avisen Die Welt skrev tidligere søndag at i alt fire var pågrepet. Videre skriver de at minst en av dem, politiets hovedmistenkte, skal ha hatt forbindelser til Anis Amri, som i desember 2016 kapret en lastebil og angrep et julemarked i den tyske hovedstaden.

Vedkommende skall ifølge Die Welt ha hatt planer om å utføre et knivangrep under halvmaratonen i Berlin søndag. Avisen skriver at han ville angripe både deltakere og tilskuere.

Han var i besittelse av to svært skarpe kniver da han ble pågrepet, sier politikilder til avisen.

Ifølge tyske myndigheter var det imidlertid aldri noen reell fare, ettersom de har fulgt nøye med på de pågrepne i forkant av det planlagte angrepet. Tagesspiegel skriver at den hovedmistenkte har blitt observert døgnet rundt de siste to ukene etter et tips fra en utenlandsk etterretningstjeneste.

Rundt 630 tyske politifolk holdt vakt under søndagens halvmaraton i Berlin, ifølge DPA.