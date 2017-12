Zuma forsøkte å samle splittet ANC før skjebnevalg i Sør-Afrika

De siste årene har velgerne i økende grad blitt frustrert over ANC og Zuma-administrasjonen, som har vært preget av skandaler og korrupsjonsanklager helt siden begynnelsen av 2000-tallet.

Nå skal partiet velge ny leder, og vedkommende vil umiddelbart også seile opp som storfavoritt til å ta over som Sør-Afrikas leder etter valget i 2019.

Sju kandidater kjemper om å overta som partileder, men i praksis står det mellom visepresident Cyril Ramaphosa og Zumas ekskone Nkosazana Dlamini-Zuma.

Hvem av de to som trekker det lengste strået vil ifølge programmet bli avgjort av de rundt 5.000 deltakerne på ANCs partikongress i Soweto under en avstemning på et fortsatt ikke fastsatt tidspunkt.

– Vi må slutte å krangle

Kongressen ble lørdag åpnet sju timer for sent etter omfattende krangling om hvem som skal ha stemmerett under det kommende partiledervalget.

Deretter var det sang og fest, etterfulgt av flere følelsesladde taler. Blant dem var talen fra den avtroppende partilederen, som igjen nektet for korrupsjonsanklagene mot ham, og tok sterkt til orde for å samle partiet.

–Vi må ta tak i de enorme utfordringene vår bevegelse står overfor, sa Zuma, til avmålt applaus fra salen.

–Vårt folk er frustrert over at vi bruker mer tid på å krangle oss imellom, enn på å løse utfordringene de møter i hverdagen. Splittelse har blitt den største trusselen mot vår bevegelse, sa han videre.

I tillegg til tiraden mot eget parti, langet han også ut mot mediene, domstolene, borgerrettighetsgrupper og det private næringslivet i en tale der han konsekvent omtalte seg selv som «avtroppende president».

Zuma pekte ikke ut noen etterfølger, men sa han hadde møtt alle kandidatene og uttalte at «alle kan bli førsteklasses presidenter». Tidligere har han imidlertid uttrykt støtte til ekskona.

Avgjørende

Det spekuleres på at partiet er så splittet at uansett hvem som velges, Rampahosa eller Dlamini-Zuma, er det mulig at tilhengerne av den tapende kandidaten bryter ut og starter et nytt parti.

Dlamini-Zuma støttes av ANCs mektige kvinnegruppe og ungdomspartiet, mens den tidligere fagforeningslederen Ramaphosa har bred støtte fra folk i byene og middelklassen.

En slik splittelse er det siste det kriserammede ANC trenger nå. Frigjøringsbevegelsen, som under Nelson Mandelas ledelse hadde støtte fra store deler av Sør-Afrikas svarte befolkning, har de siste årene mistet stadig mer oppslutning.

Under valget i 2009 fikk ANC 65,9 prosent av stemmene, men under lokalvalget i 2016 var oppslutningen falt til under 54 prosent og partiet fikk under halvparten av stemmene i fem av Sør-Afrikas seks største byer.

Korrupsjon og voldtekt

Kritiske røster tror Zuma støtter ekskonas kandidatur i håp om å slippe å bli straffeforfulgt når presidentperioden er omme og han mister immuniteten i 2019.

Etter at korrupsjonsanklagene først ble henlagt i 2009, konkluderte Sør-Afrikas ombudsmann for korrupsjonsbekjempelse i fjor med at presidenten hadde brukt nærmere 200 millioner kroner fra statskassen for å pusse opp landstedet sitt.

Zuma nektet for å ha gjort noe galt, men ble til slutt pålagt av landets grunnlovsdomstol å betale tilbake drøyt 4 millioner kroner. Flere nære medarbeidere av ham er fortsatt under etterforskning for korrupsjon.