13.000 reddet i Houston – flomvannet fortsetter å stige

Borgermesteren i Houston innførte portforbud fra tirsdag kveld til onsdag morgen på grunn av oversvømmelsene Harvey har ført med seg.

Familiemedlemmer og myndigheter har rapportert om minst 18 dødsfall som følge av uværet og flommen i Texas, skriver nyhetsbyrået AP. Flere av de døde antas å ha blitt tatt av vannmassene og er ennå ikke funnet.

Føderale og lokale myndigheter i Texas opplyste sent tirsdag kveld at over 13.000 mennesker er reddet i og rundt Houston.

Etter fem dager med fossende regnvær er det onsdag ventet langt mindre nedbørsmengder og muligens også solskinn. Flomvannet er likevel ventet å fortsette å stige.

Tirsdag ettermiddag var det registrert 131 centimeter regn ved Cedar Bayou øst for Houston, og dermed ble det satt ny amerikansk regnrekord. Den forrige var fra 1978 da ekstremværet Amelia utløste 122 centimeter regn.

We found him stranded on a car surrounded by floodwater. But I'm glad to report this dog abandoned by his owners has been rescued! pic.twitter.com/6Ggqe64GY9 — J.D. Miles (@jdmiles11) August 29, 2017

Portforbud

– Grunnet den nåværende situasjonen, og det faktum at mange mennesker er evakuert, at strømmen er borte og at det fortsatt er farlig å være ute i gatene om natten, har jeg innført portforbud fra i kveld, sa borgermester Sylvester Turner på en pressekonferanse tirsdag.

I tillegg er det opprettet flere nye tilfluktsrom for å dempe presset på George R. Brown Convention Center i sentrum av byen der det nå oppholder seg 10.000 mennesker. Vest i Houston, der mer enn 3.000 hjem er oversvømmet, er det også åpnet en nytt større senter for de evakuerte.

Myndighetene i Houston viser også til meldinger om at folk som utgir seg som spesialagenter, går fra dør til dør for å beordre beboerne til å evakuere, og for deretter å rane hjemmene. Storbyens myndigheter skriver på engelsk og spansk på Twitter at ingen evakuertes immigrasjonsstatus skal sjekkes.

Trump tok roret

President Donald Trump og førstedame Melania Trump besøkte den flomrammede kystbyen Corpus Christi sør for Houston tirsdag.

Med en USA-baseballcaps på hodet og et Texas-flagg i hendene forsøkte han å slå an en samlende tone da han roste redningsarbeidet som ble utført.

– Vi ønsker at folk skal se tilbake på dette som måten å gjøre det på, om fem år, om ti år fra nå. Vi elsker dere, dere er spesielle, vi er her for å ta vare på dere. Det er historisk, det er episk, men jeg sier dere, det skjedde i Texas – og Texas kan takle hva som helst, sa presidenten.

Enorme skadebeløp

Eksperter anslår at orkanen Harvey har ført til materielle og økonomiske ødeleggelser for om lag 325 milliarder kroner. Stadig flere områder rammes.

Tallet steg fra om lag 230 milliarder til 325 milliarder kroner over natten, som følge av ødelagte demninger og stadig flere rammede områder både i Texas og nabodelstaten Louisiana.

Harvey, som traff land som en kategori 4-orkan, kan dermed bli en av de fem dyreste ekstremværhendelsene i USAs historie.

Orkanen Katrina ble i 2005 USAs dyreste storm noensinne med en prislapp på over 900 milliarder kroner, etter at den første til at dikene rundt New Orleans brast og byen ble liggende under vann.

Exxon-utslipp

Flere oljeselskaper, deriblant Exxon Mobil og Shell, melder om forurensende utslipp på grunn lagringstanker som er blitt ødelagt av vannmassene.

Uværet har ført til at om lag 15 prosent av landets raffinerikapasitet er borte, og har sendt bensinprisene opp.