El Pais: Hovedmistenkt for Barcelona-terror trolig drept i politiaksjon

Avisen La Vanguardia , som er Spanias fjerde største, meldte først at 22-åringen var pågrepet i en politiaksjon i Sant Sadurní d'Anoia, rundt 50 kilometer vest for Barcelona.

Spansk politi bekreftet at det pågikk en operasjon i Subirats i det samme området, og bekreftet kort tid etter på Twitter at en person var skutt og drept av politiet på stedet. Vedkommende var ifølge politiet iført det som så ut til å være et bombebelte.

Storavisen El Pais og flere andre medier viser nå til politikilder som opplyser at det var Abouyaaqoub som ble drept i politiaksjonen. Dette er ikke er offisielt bekreftet.

Politiet skal ha blitt tipset av en innbygger som mente å gjenkjenne den etterlyste 22-åringen. Mannen nærmet seg da flere hus i landbyen, men da en kvinne spurte ham hva han gjorde der, flyktet han ifølge La Vanguardia i retning av en vinmark.

Politiet ble varslet og ankom stedet kort tid etter. Mannen skal ifølge flere medier ha vært iført noe som så ut som et bombebelte og ropte «Allahu akbar» (Gud er størst) rett før han ble skutt og drept.

15 mennesker ble drept og over 100 skadd i terrorangrepene forrige torsdag, de fleste av dem da en varebil kjørte inn i menneskemengden i paradegaten La Rambla i sentrum av Barcelona.

Ifølge Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn tyder alt på at det var Abouyaaqoub som kjørte varebilen.