Politiet bekrefter at antatt Barcelona-angriper er skutt og drept

Abouyaaqoub ble skutt og drept i en politiaksjon i Subirats-området rundt 50 kilometer vest for Barcelona mandag ettermiddag, opplyser spansk politi på Twitter.

Ifølge spanske medier var det innbyggere i området som varslet politiet etter å ha sett en ukjent mann som de mente å gjenkjenne fra etterlysningsbildene.

22-åringen var ifølge politiet iført det som så ut som et bombebelte og skal ha ropt Allahu akbar (Gud er størst) før han ble skutt og drept.

Internasjonal jakt

Alt tyder på at det var Abouyaaqoub som kjørte varebilen som meide ned folk i Barcelona, sa Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn tidligere mandag.

Spansk politi informerte samtidig andre europeiske land om den mistenktes identitet. De gikk også ut med en advarsel om at Abouyaaqoub var farlig og at han kunne være bevæpnet.

Antall drepte etter terrorangrepene i Spania er oppjustert til 15. Etterforskerne har slått fast at det er en sammenheng mellom angrepene og en bilkapring nord for Barcelona.

En mann ble funnet drept i bilen, og han regnes nå som det 15. dødsofferet.

Funnet død

Politiet skjøt mot den aktuelle bilen da den kjørte gjennom en politisperring kort tid etter angrepet i Barcelona.

Da bilen senere ble funnet, lå det en død mann i den. Først ble det antatt at han var truffet av politiets skudd, men det viste seg senere at han var knivstukket. Etterforskerne tror nå at mannen ble knivstukket av Abouyaaqoub, som trengte en bil for å komme seg unna.

13 mennesker ble drept og over hundre skadd da en varebil meide ned folk i sentrum av Barcelona torsdag. Én person ble drept i et lignende angrep i byen Cambrils den påfølgende natten.

Mandag opplyste myndighetene at alle ofrene for angrepene er blitt identifisert. Seks spanjoler, tre italienere, to portugisere, en belgier, en canadier, en amerikaner og en britisk-australsk gutt ble drept. To av de drepte var barn.

– Måtte endre planene

Abouyaaqoub antas å være det eneste medlemmet av gruppen som sto bak angrepene, som fortsatt var på frifot. De andre medlemmene er enten drept av politiet, pågrepet eller omkom i en eksplosjon som trolig ble utløst da gruppen forsøkte å lage bomber.

Spansk politi mistenker at terrorcellen hadde planer om å fylle biler med gassflasker for å gjennomføre et enda større angrep. Den verdenskjente kirken Sagrada Familia var et av angrepsmålene, ifølge avisa El Español.

Planene måtte trolig endres da eksplosivene gikk i lufta ved et uhell i forrige uke. Politiet tror en av dem som omkom i eksplosjonen, var en imam i 40-årene som mistenkes for å ha radikalisert de yngre medlemmene av gruppen.

Radikalisert

Flere av medlemmene av gruppen har bakgrunn fra Marokko, og slektninger av Abouyaaqoub i Marokko hevder 22-åringen fikk mer ekstreme holdninger de siste årene. Bakgrunnen skal ha vært påvirkning fra imamen.

Mannen i 40-årene skal ha blitt fengslet for hasjsmugling i 2012. I fengselet ble han kjent med Rachid Aglif, en av mennene bak terrorangrepet i Madrid i 2004, ifølge avisa El Mundo.

191 mennesker ble drept i dette angrepet, et av de verste i Europa noensinne.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har påtatt seg skylden for terroraksjonen i Barcelona. Hvorvidt det har vært kontakt mellom IS og gjerningsmennene, er foreløpig ikke kjent.