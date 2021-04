Lyd er sterkere stimulans for hjernen enn bilder

Å lese boken eller høre lydbok av Game of Thrones istedenfor å se tv-serien, gir bedre stimulans for hjernen. Foto: HBO Nordic

NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Podkast er i vinden. Det er godt nytt for hjernen, mener forskere som har sett at lyd stimulerer hjernen vår som lite annet.

Et forskningsprosjekt viser nemlig at lyd stimulerer hjernen vår kraftigere enn film. Det er i hvert fall konklusjonen til Daniel Richardson, som er eksperimentell psykolog ved University College London.

Richardson ønsket å sammenligne lydens og videoens innvirkning på hjernen vår. Han lot en gruppe studenter se sterke scener fra thrilleren «Nattsvermeren» og fantasidramaet «Game of Thrones». Deretter sammenlignet han studentenes reaksjoner når de lyttet til de samme scenene fra lydbokversjonene.

Han fant en interessant motsetning: Studentene rapporterte om en sterkere følelsesmessig respons på filmene, men de fysiske reaksjonene fortalte noe annet.

Når studentene bare hørte på lydversjonen, ble kroppstemperaturen høyere og hjerterytmen gikk opp. Hjernen viste større aktivitet og det gjenspeilet seg også i deres fysiologi. Den viste større tegn på opphisselse.

Film er mer passivt

– Å se på film blir ofte en passiv opplevelse, mener Richardson.

– I Game of Thrones er det HBO som gjør fantasijobben for deg med alle sine skuespillere, landskap og effekter. I en lydversjon må du selv skape alt dette i tankene dine, sier Richardson.

Han mener at det gjør opplevelsen mer levende – og til og med kanskje mer vanedannende.

Podkast er i vinden

Og det ser da også ut til at stadig flere omfavner lyd. 80 millioner amerikanere lytter nå ukentlig på podkast, ifølge den siste studien fra Edison Research. Det tilsvarer en økning på 16 prosent fra i fjor.

Podkast blir også stadig mer brukt i Norge. Andelen som lytter til podkast månedlig eller oftere har økt fra 24 prosent i starten av 2017 til 43 prosent i fjerde kvartal i 2020, ifølge en oversikt fra Ipsos i januar i år.

Og trenden er lik over store deler av verden, viser tall fra statistikkportalen Statista.

Noen snakker til deg

Følelsen av nærhet kan være en avgjørende faktor. Ikke bare fordi noen snakker direkte inn i øret ditt, men også på grunn av stemmenes spesielle egenskaper.

– Du kan skjule følelser ved å bruke kroppsspråk, men stemmen din avslører mye mer om hvem du er og hvordan du har det, sier Elizabeth Fresnel, som jobber ved Voice Laboratory i Paris.

– Hvis du kjenner noen godt, holder det gjerne med et «hei» på telefonen for at du kan høre hvordan personen har det – om hun eller han er sliten eller glad, sier hun.

Lydformatet egner seg også til å gå dypere inn i problemer eller saksområder.

Den franske podkaster Charlotte Pudlowski, som nylig ledet en serie om seksuell vold, forteller at formatet tillot henne å unngå overfladiske bilder og klisjeer.

– Podkast-formatet gjør det lettere å unngå det spektakulære eller vulgære, mener hun.

Nye medievaner?

Steve Ackerman er innholdssjef for det britiske podkastselskapet Somethin 'Else. Han mener at en ny medievane er i ferd med å utvikle seg.

– Podkaster fyller hullene der skjermbildene ikke er mulig, som når du jobber, kjører eller jogger, sier han.

Han sier dette har vist seg under pandemien. Det var et stort frafall av lyttere da de første nedstengningene rammet samfunnene i 2020. Grunnen var åpenbar: mange lyttet på podkast på vei til eller fra jobb.

– Men på slutten av sommeren økte tallene og oversteg til og med nivåene fra tiden før Covid, forteller Ackerman. Han mener at hjemmekontor-tilværelsen har gitt større mulighet for folk til å lytte på podkast.