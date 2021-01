Flyktninger fanget i nådeløs vinter

Leiren ligger i et øde skogområde 800 meter over havet. På nettene blir det ofte seks-syv minusgrader i dette området MARKO DJURICA, Reuters/NTB

BOSNIA-HERCEGOVINA: I over to uker har omtrent 800 mennesker sovet under åpen himmel i en nedbrent flyktningleir i Bosnia-Hercegovinas ingenmannsland. Deres eneste vei ut er å gå over grensa til EU-landet Kroatia, hvor de blir avvist med voldelige metoder. EU vil ikke ha dem.

