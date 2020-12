Se, en kunde på julemarkedet!

Vanligvis kommer det tre og en halv million besøkende til julemarkedet i den tyske byen Dortmund. Nå er denne mannen sørgelig alene.

Ingen kø på julemarkedet i Dortmund i år.

Ragnar Skre

På en industritomt nordom byen står Peter Arens (23) og selger grillskinke fra en liten bod. Dortmunds berømte julemarked blir litt redusert i år.

Vanligvis kommer det tre og en halv million besøkende innom det som er den største «Weihnachtsstadt» i Tyskland. Den tilfører bykassen en milliard kroner og sysselsetter over tusen mennesker.

Men 2020 har ikke vært et normalt år.

Tysklands berømte julemarkeder er rammet av korona. Peter Arens (23) og selger likevel grillskinke fra en liten bod.

– To uker i forveien fikk vi beskjed om at det ikke blir noe av, sier Arens, som resten av året lever av å reise rundt og selve forfriskninger ved forskjellige tyske fornøyelsesparker i lag med familien.

Etter å ha effektivt slått ned viruset i vår opplevde Tyskland en voldsom spredning utover høsten og innførte delvise begrensninger på sosialt liv fra 2. november. Peter og hans kolleger håpet først å få til et minimalistisk arrangement med distansering og uten servering av gløgg eller andre drikkevarer, i tråd med daværende regler.

Men rett før jul varslet Angela Merkel varslet full nedstengning. En måned med restriksjoner var ikke nok til å stagge en eksponensiell spredning av viruset som igjen har lammet vestlige land. Da måtte «light»-versjonen av markedet avlyses.

Et ungt par stopper og kjøper seg noe godterier.

-Det blir ikke helt den samme stemningen, sier de to, og går sin vei. Det er ikke lov å nyte mat og drikke på stedet.

Støtter tiltak

Tyskland fikk mye ros for sin håndtering av første bølge. Med rundt 23.000 døde og 1,4 millioner smittede har tyskerne klart seg bedre gjennom krisen enn andre store land som Frankrike og Storbritannia, men opplever nå en voldsom spredning.

Det meste av butikker og kulturtilbud blir stengt til 10. januar, og det er ikke lov å samles mer enn fem voksne over 14 år, heller ikke privat, unntatt i tre dager rundt julaften. Salg av fyrverkeri er forbudt, og det er og ansamlinger utendørs på nyttårsaften.

Men en meningsmåling gjengitt av AP viser at det er stor oppslutning om nedstengningen: fire av fem tyskere støtter den eller vil ha strengere tiltak. Bare 15 prosent er i mot.

Stefan Schulte-Brinker har fortsatt lov å selge juletre - helt inn mot selve julaften.

Juletre har unntak

Blomster og dekorasjoner regnes som en «essensiell tjeneste» nå i desember, og det er grunnen til at Stefan Schulte-Brinker har lov til å stå og selge juletrær foran St Reinoldskirken nede i sentrum, slik familien hans har gjort i over femti år.

-Alle trenger juletre. Det er en gammel tradisjon, og derfor kan vi selge det. Salget går ikke så bra som det pleier. Det kommer ikke så mange folk siden markedet er avlyst, og de som tilfeldigvis er i byen kommer ikke hit. Alle er redde.

Noen få personer haster over Alte Markt mens en politibil triller sakte gjennom en øde sidegate. Dette er første gang siden 1948 at det ikke går an å varme seg på en kopp gløgg eller nyte en grillpølse på denne plassen i midten av desember. Det 45 meter høye treet som pleier å trekke tilreisende helt fra de britiske øyer er heller ikke å se, og det er få andre dekorasjoner som forteller noe om når på året vi er.

St Reinoldskirken er blant de menigheter som har valgt å gjennomføre fysiske gudstjenester.

Katolsk dilemma

I mange europeiske land snakkes det nå om hvor mye innskrenkninger det skal være i julen, veid opp mot behovet for å stoppe en «tredje bølge», og det dilemmaet kjenner mange tyske katolikker på akkurat nå.

St Reinoldskirken er blant de menigheter som har valgt å gjennomføre fysiske gudstjenester, mens resten av samfunnet er nedstengt. Koronaloven for desember gjelder ikke for trossamfunn, og mens tyskerne er delt langs midten i protestanter og katolikker har katolikkene prøvd å fortsette å holde gudstjenesterm mens protestantiske kirker har avlyst.

-Det er et dilemma, helt klart. Jeg vet ikke om det finnes noe riktig svar, sier Mark Lehnert (46) på vei inn for å ta bilder av dekorasjonene. Vanligvis kommer det hundrevis av gjester her på en vanlig søndag, forteller han.

Alle som passerer oss på vei inn har maske, og når det begynner å kime i klokkene til ettermiddagsmesse står kirketjeneren i døren og sjekker at folk har registrert seg på forhånd, slik regelen er nå.

Michael Boden, lokal talsmann for den katolske kirken, framhever at de følger strenge hygienebestemmelser, og at det er opp til hver menighet å vurdere om den lokale situasjonen tillater å ha gudstjenester eller ei, noe seks av menighetene hans mener den ikke gjør.

Bodene står der, men kundene er det langt mellom.

Overbelastet helsevesen

Mens Tyskland i første bølge hadde så mye ledig kapasitet ved sykehusene at de tok inn korona-pasienter fra andre land er helsevesenet nå under press. Forbudet mot salg av fyrverkeri kommer ifølge Bayerns guvernør Markus Söder etter henstilling fra sykehusene, som mener de ikke vil ha kapasitet til å behandle alle brannskadene.

I området rundt Dresden, hvor det er et aktivt miljø av motstandere av korona-tiltak, er spredningen nå mer enn ti ganger regjeringens mål, og sykehusene er nesten sprengt, ifølge AP.

Også her i Dortmund begynner det å bli kritisk, ifølge Lehnert, som til daglig jobber i ledelsen ved et av byens geriatriske sykehus med egen korona-avdeling.

Vaksinen, som er lyset i enden av tunnelen for mange, ble nettopp godkjent av EU, men første leveranse på 46.000 doser er ikke nok til å vaksinere alle utsatte grupper i en by på seks hundre tusen, forklarer han.

Pfizers neste forsendelse er ikke ventet før i mars.

Stemningen her er dyster, forteller en annen av de få som våger seg ut i byen.

-Atmosfæren er helt «scheisse», som vi sier på tysk. Mange mennesker er misfornøyde, mange mennesker er triste, mange mennesker er ensomme, sier Sylvia Krüger (51), som er sykepleier ved det sentrale sykehuset.

-Burde reglene vært lempet i julen?

-For folk her spiller det liten rolle, men for de som kommer tilreisende fra Nederland eller andre plasser for å se det store juletreet i Dortmund er det nok trist. Folk er i denne verden for å være sammen med andre mennesker, snakke med andre, og alt det er innskrenket. Det er bare synd.

-Tror du at livet vil bli slik det var, etter pandemien?

-Mja, det vet man jo ikke. Dette vil jo fortsette ut i neste år, så får vi se om ting vender tilbake slik de var før. Men jeg tror det vil vare til sent på sommeren. Om vi får igjen livene våre? Vi får se.