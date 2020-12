Verdens CO2-utslipp minket med 7 prosent i 2020

Nedstengninger og reiserestriksjoner førte til at verdens CO2-utslipp falt med 7 prosent i 2020, ifølge nye beregninger.

Verdens CO2-utslipp gikk ned 7 prosent i 2020, da nedstengninger og restriksjoner som følge av koronapandemien førte til langt mindre bilkjøring og flytrafikk. Foto: Mark J. Terrill / AP / NTB

NTB-AFP-AP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De globale CO2-utslippene fra fossil energi ligger an til å bli på rundt 34 milliarder tonn, viser beregningene fra forskningssamarbeidet Global Carbon Project.

Den estimerte nedgangen på 2,4 milliarder tonn sammenlignet med i fjor, er betydelig større enn tidligere nedganger, som for eksempel 0,9 milliarder tonn mot slutten av andre verdenskrig eller 0,5 milliarder tonn under finanskrisen i 2009.

Det skyldes ifølge forskere hovedsakelig at folk har holdt seg hjemme og reist mindre med bil og fly. Det er derfor ventet at utslippene vil øke når pandemien er over.

Nedgangen er størst i USA og EU, med henholdsvis 12 og 11 prosent. I Kina ser nedgangen ut til å bli på 1,7 prosent.

Om målene i Parisavtalen om å holde den globale oppvarmingen til under 2 grader skal nås, trengs det utslippskutt på mellom 1 og 2 milliarder tonn CO2 årlig dette tiåret.

Ifølge FNs miljøprogram (Unep), som også anslår at CO2-utslippet vil minke med 7 prosent, vil nedgangen bare føre til 0,01 grader mindre global oppvarming i 2050, med mindre utslippene fortsetter å synke i årene framover.

Les også EU skjerper klimamål – vil kutte 55 prosent av utslippene innen 2030