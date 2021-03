Algerier pågrepet i Italia for å ha hjulpet Paris-angripere i 2015

Politiet i Italia har pågrepet en mann fra Algerie som er mistenkt for å ha bistått de som sto bak de islamistiske terrorangrepene i Paris i november 2015.

NTB-AFP

Politiet mener den 36 år gamle mannen og hans to brødre har tilhørt en IS-celle som opererte i Frankrike og Belgia, skriver italienske medier. Ifølge antiterroretterforskere i søritalienske Bari ga mannen direkte støtte til bevæpnede islamister og selvmordsbombere ved å «garantere tilgang til forfalskede dokumenter», heter det i en uttalelse fra politiet.

– Etterforskningen har gjort det mulig å fastslå mistenktes nærhet til radikale islamistmiljøer og direkte støtte til dem som sto bak terrorangrepet mot Bataclan, sier politiet i Bari i en uttalelse.

Verste siden krigen

Flere koordinerte angrep i Paris 13. november 2015 krevde 130 liv. De fleste ble drept i konsertlokalet Bataclan. Sju gjerningsmenn ble også drept i det som var den mest dødbringende aksjonen i Frankrike siden andre verdenskrig.

36-åringen skal ha vært i kontakt med belgiske Abdelhamid Abaaoud, en IS-ekstremist som antas å ha planlagt angrepene i Paris, og Khalid Zerkani, en jihadistisk predikant i Brussel, som rekrutterte titalls unge muslimer som fremmedkrigere til Syria, ifølge politiet.

Den pågrepne mannen og brødrene hans skal ha kommet i kontakt med Zerkani da de bodde i samme bydel i Brussel. Zerkani sitter for tiden i fengsel, mens Abaaoud ble drept i en politiaksjon fem dager etter angrepene.

Falske dokumenter

En kilde tett på den franske etterforskningen toner ned hvor viktig 36-åringen var og sier koblingen til gjerningsmennene i Paris ikke var veldig sterk. De tre brødrene skal ha fungert som «forfalskere som sto til tjeneste for terrororganisasjoner» og kunne bistå med logistikk og annen hjelp, skriver avisen La Repubblica.

Franske dommere har fastslått at gjerningsmennene i Paris hadde 14 falske belgiske ID-dokumenter, som alle var laget på samme sted. Etterforskere mener dette gjorde det mulig å «gjennomføre forberedelser før angrepene, inkludert å leie leiligheter, reise rundt i Europa og sette opp terrorceller og ta ut penger».

Skulle løslates

Den algeriske mannen sonet en dom på to år for å ha vært besittelse av falske dokumenter. Han satt i fengsel i Bari og skulle etter planen slippes ut i juni.

I arrestordren står det ifølge La Repubblica at 36-åringen og brødrene siden 2010 også hadde kontakt med Amedy Coulibaly og Cherif Kouachi, to av islamistene som sto bak angrepene i den franske hovedstaden i 2015. Da ble et jødisk supermarked og satireavisen Charlie Hebdo angrepet.