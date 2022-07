Dansk politi: Gjerningsmann var alene

Dansk politi sier at det ikke er noe som tyder på at gjerningsmannen på Field's i København samarbeidet med andre eller fikk hjelp av andre.

NTB

Søren Thomassen i København-politiet sa på en pressekonferanse også at det ikke er noe som tyder på at det dreide seg om terror.

Thomassen sier at det pågår massiv etterforskning med sikte på å sikre at de vet at han agerte alene.

Han sier at det er foretatt ransakinger og gjennomgang av dokumenter, og at dette blir lagt fram når den mistenkte gjerningsmannen blir framstilt for varetektsfengsling senere mandag.