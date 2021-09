Ny storsatsing: Europa rundt for å rapportere om korona

Hva har koronapandemien gjort med Europa? Hvordan har vi klart oss – og hva skjer framover? Aftenbladet stiller spørsmålene, og vi sender ut reportere for å finne svar.

Aftenbladets Arild I. Olsson og Jarle Aasland setter seg i bilen og kjører Europa rundt for å forstå mer av hvordan Europa er påvirket av koronapandemien.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Journalist Arild I. Olsson og fotograf Jarle Aasland benytter anledningen nå som det går an å reise igjen, og drar Europa rundt umiddelbart etter valget i Norge for å finne ut hva koronapandemien har gjort med oss.

– Covid-19 er blitt en stor utfordring for både enkeltpersoner og samfunn over hele Europa. Ikke bare har vi hver for oss blitt merket av pandemien helsemessig, emosjonelt og økonomisk, men myndighetenes grep for å begrense smitten har påvirket folks liv og i en del tilfeller utfordret friheter og muligheter vi vanligvis tar for gitt i vår del av verden, sier Olsson og Aasland.

Er ytringsfriheten blitt begrenset? Er den personlige friheten blitt mindre? Hvilke regionale forskjeller finnes, og hvor går veien videre? Er det grunn til å frykte at begrensninger når det kommer til ytringsfrihet og bevegelsesfrihet vil bite seg fast og minske enkeltmenneskets handlingsrom i fremtiden? Dette skal Aftenbladets reportere prøve å finne ut av.

Dagbok – og ettertanke

– På mange måter blir dette en historie på to plan. Først kommer Dagbok Europa, der du på aftenbladet.no og i sosiale medier kan bli med vårt reportasjeteam fra dag til dag. Senere i høst kommer de bredt anlagte reportasjene i Aftenbladet, både i printutgaven og på nett.

Skjebnefellesskapet står sentralt for denne fortellingen, men også forskjellene fra sted til sted og fra land til land. Fortellingen er en roadtrip med start og stopp i Stavanger.

– Underveis vil vi møte folk som sitter igjen med savn etter å ha mistet sine kjære, men også unge som har fått viktige deler av ungdomstiden ødelagt og andre som får utfordret både identiteten og ytringsfriheten sin på grunn av at myndighetene i enkelte land har innført de reneste politistatmetoder i skyggen av pandemien.

Bilder fra Italia var noen av de første som ga inntrykk av hvor alvorlig pandemien var, allerede i februar 2020. Her fra et hotell i Lombardia-regionen der en 87 år gammel turist døde av covid-19.

– Mer enn én million européere har så langt mistet livet til koronapandemien. Vi skal møte helsearbeidere som har sloss i frontlinjen mot viruset, treffe familier som har fått livsgrunnlaget sitt ødelagt, men også prøve å se på veier ut av uføret. Kommer verdensdelen vår noen gang til å bli den samme som den var, eller er den forandret for alltid? Dette er en pandemisk reise til hjertet av en syk verdensdel, sier Arild I. Olsson.

Reportasjer – og quiz

– Bare trist og leit?

– Underveis skal vi rapportere om hvordan dagliglivet er. Her kommer det garantert til å bli mye løye også. Vi kommer til å sende direkte på sosiale medier, og vi lager quiz og fun facts som skal følge oss dit vi drar, sier Jarle Aasland.

– Dere har vært på en del reportasjereiser ute i verden. Hva er det verste dere har opplevd?

– Uff. Den er vrien. Det er ikke spesielt hyggelig å sitte i kasjotten i Midtøsten, for å si det sånn, men det verste var kanskje Juarez i Mexico. Én av verdens mordhovedsteder. Vi kjørte rundt i mørke gater og hadde ikke lov til å stoppe, fordi vi kunne risikere å bli myrdet - samtidig var det nettopp et intervju med en massemorder vi var på vei til - en tidligere amerikansk soldat som jobbet som leiemorder for det store narkokartellet i den delen av landet, forteller Arild I. Olsson.

Sikkerhet i høysetet

– Krigen i Syria rant over grensen til Libanon, og vi var oppe i fjellene for å rapportere om det som skjedde. Det var bare Aftenbladet og CNN som våget seg opp dit. Vi holdt en så lav profil som mulig, og fikk jobben gjort. På vei nedover Bekaadalen, retning Beirut, og akkurat da vi var begynt å slappe av litt, stoppet en væpnet bande bilen vår. Der og da fryktet vi at vi skulle bli bortført. Det var nifst, men det gikk bra, sier Jarle Aasland.

Han legger til at Aftenbladet i utsatte områder alltid samarbeider med lokale sikkerhetsfolk, sjåfører og andre, og at det ikke er snakk om å sette sikkerheten på spill.

– Det er kanskje litt tryggere å rapportere fra Europa?

– Ja, helt klart. Denne gang legger vi i vei i min egen Skoda. Og tar jeg ikke feil, skal vi se om ikke den kan få en liten tur hjemom til skodafabrikken i Tsjekkia. Bilindustrien sliter med produksjonen på grunn av koronaen, så der har du enda et poeng vi skal få med oss.

Prosjektet er støttet av Fritt Ord.